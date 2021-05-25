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03:27 (мск), источник: Известия

Коллекционеры создадут музейный фонд с новыми правилами

В России появится негосударственная альтернатива Музейному фонду. На первом этапе он будет функционировать в виде электронного сервиса-агрегатора, в перспективе, возможно, появятся и хранилища для произведений. Кроме того, будут разработаны критерии оценки ценности экспонатов, сообщили «Известиям» в Союзе частных музеев и коллекционеров.

Источник: РИА "Новости"

«Многим частным музеям такой фонд позволит оформить свои коллекции, также он сможет служить своего рода хранилищем для тех коллекционеров, кто не имеет возможности продолжать начатое дело и хочет передать его в надежные руки, чтобы сохранить собрание, — рассказал “Известиям” президент Союза Семен Жильцов. — К сожалению, нам известны случаи, когда замечательные частные коллекции были утеряны или распроданы по частям. Мы планируем разработать Положение о Фонде и направить его на согласование в Минкультуры уже в ближайшее время».

Инициатива вызвала вопросы у Министерства культуры. По мнению ведомства, «создание отдельного негосударственного Музейного фонда для частных культурных институций законодательством Российской Федерации не предусмотрено». Минкультуры призывает частные музеи включать свои экспонаты в Госкаталог существующего Музейного фонда, но многие коллекционеры к этому не готовы.

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