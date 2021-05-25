На авиабазу Хмеймим впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.
Как пояснили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.
В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.
Кроме того, благодаря увеличению длинны взлетной полосы были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.