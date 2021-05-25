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07:45 (мск), источник: ТАСС

На авиабазу Хмеймим впервые прибыли три бомбардировщика Ту-22м3

ХМЕЙМИМ, 25 мая. /ТАСС/. Перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3 совершен на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где они будут базироваться впервые. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В настоящее время все типы самолетов могут совершать полеты с авиабазы Хмеймим, стоящих на вооружении Вооруженных Сил РФ, в том числе самолеты тяжелого класса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

Кроме того, благодаря увеличению длинны взлетной полосы были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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