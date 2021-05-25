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10:28 (мск), источник: Life.ru

Россияне набрали рекордный объем долгов по кредиткам

Общий объём задолженности по ним второй месяц подряд держится выше одного триллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

Количество кредитных карт у жителей России по итогам апреля текущего года подходит к рекордным 40 миллионам. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс», передаёт РИА «Новости».

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Как уточняется, в апреле число активных кредитных карт продолжило рост шестой месяц подряд и составило 39,5 миллиона. Это на 1,2% больше показателя марта и на 14% — показателей апреля 2020-го. Портфель задолженности клиентов по кредитным картам также продолжил увеличиваться и поставил новый исторический рекорд, достигнув суммы в 1,021 триллиона рублей. За минувший месяц он вырос на 1,9% и превысил отметку в один триллион рублей второй месяц подряд.

Также сообщается, что в прошлом месяце продолжали увеличиваться и «плохие» долги по кредитным картам. Число кредиток с просрочкой более 90 дней по итогам апреля выросло на 1% и достигло 2,57 миллиона, а задолженность по ним увеличилась на 1,3% до рекордных 153,3 миллиарда рублей.

«Зачастую по картам возникает просроченная задолженность, может быть, даже более часто, чем, например, по потребительским кредитам. Вместе с тем уровень риска по кредитным картам всё ещё находится на приемлемом для кредиторов уровне, позволяющем далее развивать это направление бизнеса, поэтому в будущем можно ожидать сохранения трендов по объёмам кредитования», — отметили эксперты.

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