Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

10:38 (мск), источник: Газета.Ру
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По его словам, если исключить желание помочь клиенту, это может быть обычной уловкой, так как фармацевту выгодно продать больше лекарств или более дорогой препарат с тем же действующим веществом.
«Вы пришли в аптеку за
По мнению эксперта, не нужно доверять советам продавцов больше, чем назначениям лечащего врача.
«Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — сказал Хухрев.
Однако он отметил, что исключением могут стать те случаи, когда предлагают приобрести
Кроме того,
Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то можно (покупать его и принимать).
Ранее фармацевты предупредили россиян о риске дефицита льготных лекарств на фоне установления преференций для части фармпроизводителей.