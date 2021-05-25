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10:38 (мск), источник: Газета.Ру

Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о том, можно ли доверять сотрудникам аптек, которые иногда предлагают купить вместо конкретного лекарства, рекомендованного врачом, его аналог. Об этом сообщает радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, если исключить желание помочь клиенту, это может быть обычной уловкой, так как фармацевту выгодно продать больше лекарств или более дорогой препарат с тем же действующим веществом.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств», — отметил он.

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По мнению эксперта, не нужно доверять советам продавцов больше, чем назначениям лечащего врача.

«Он может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. У меня такое мнение: в интересах пациента — брать то, что доктор прописал», — сказал Хухрев.

Однако он отметил, что исключением могут стать те случаи, когда предлагают приобрести препараты-дженерики, то есть аналоги какого-то лекарства. Дженерики содержат то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что оригинал. Они имеют такое же международное непатентованное наименование (МНН), однако торговые названия у них могут быть разные, в зависимости от желания производителя.

Кроме того, врач-терапевт посоветовал перед походом в аптеку почитать, какие аналоги есть у необходимого вам препарата.

Чтобы их найти, пациент должен до похода в аптеку залезть в интернет и посмотреть химическое название действующего вещества нужного лекарства. Если по составу и по стране производства все совпало, то можно (покупать его и принимать).
Алексей Хухрев
Врач-терапевт

Ранее фармацевты предупредили россиян о риске дефицита льготных лекарств на фоне установления преференций для части фармпроизводителей.

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