12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбаки из Канады выловили редкого двухцветного омара
Такие попадаются один на 50 миллионов.
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Рыбаки из Квебека выловили редкого двухцветного омара. Одна половина его тела обычного
По словам экспертов, подобные омары встречаются не чаще, чем раз на 50 миллионов, сообщает Newsweek. Немного чаще рыбаки замечают синих, желтых или белых
Компания Pêcheries Desbois, опубликовавшая снимок улова, сообщила, что омара выпустили обратно в океан — он был еще слишком маленький для продажи.
Анна Лысенко
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