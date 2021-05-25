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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбаки из Канады выловили редкого двухцветного омара

Такие попадаются один на 50 миллионов.

Рыбаки из Квебека выловили редкого двухцветного омара. Одна половина его тела обычного зелено-коричневого цвета, а вторая — ярко-оранжевая. Причем линия раздела проходит ровно посередине его тела.

По словам экспертов, подобные омары встречаются не чаще, чем раз на 50 миллионов, сообщает Newsweek. Немного чаще рыбаки замечают синих, желтых или белых лобстеров-альбиносов. Ученые считают, что такие мутации вызывает потепление воды в океане.

Компания Pêcheries Desbois, опубликовавшая снимок улова, сообщила, что омара выпустили обратно в океан — он был еще слишком маленький для продажи.

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