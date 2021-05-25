«Нескромные фото». Школу во Флориде критикуют за редактирование выпускного альбома
Администрация школы в американском штате Флорида решила отредактировать фотографии 80 школьниц для выпускного альбома, чтобы сделать их более скромными. На снимках были «закрашены» плечи школьниц и слишком открытые декольте.
На сайте школы Bartram Trail сообщается, что фотографии для выпускного альбома могут редактироваться, чтобы обеспечить соответствие дресс-коду.
Однако школьницы утверждают, что фотографии отредактировали, не спросив разрешения у тех, кто на них изображен. Кроме того, ученицы обвиняют администрацию в сексизме. Они отмечают, что фотографии школьников мужского пола администрация оставила без изменений, хотя они тоже нарушали дресс-код.
«Это явные двойные стандарты в нашем выпускном альбоме. Они посмотрели на нас и решили, что если мы покажем немного нашего тела, то это сексуализация, — сказала местной телекомпании WJAX News 15-летняя школьница Райли О’Киф. — Но по поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов, и это, конечно, очень печально и огорчительно».
Власти школьного округа заявили WJAX News, что ранее школа просто отказывалась размещать фотографии, не соответствующие дресс-коду. Но в этом году снимки поменяли, чтобы все студенты могли увидеть себя в выпускном альбоме.
Новый скандал
Впрочем, после волны критики в адрес школы ее администрация согласилась вернуть деньги (100 долларов) родителям, которые недовольны внесенными в одежду школьниц изменениями.
Американская школа (архивная фотография) | Источник:GETTY IMAGES
В школьном дресс-коде сказано, что женские блузки и рубашки «должны полностью закрывать плечи», а также быть «скромными, не слишком открытыми или отвлекающими». Запрещается также «избыточная косметика», а все школьники не должны иметь «экстравагантные прически».
По данным школьного округа, каждая школа вправе самостоятельно решать, насколько жестко необходимо следить за соблюдением дресс-кода.
В этом году в школе Bartram Trail разразился еще один скандал из-за дресс-кода. За один день сразу 31 школьнику вынесли предупреждения за нарушение правил одежды. При этом несколько школьниц пожаловались, что их заставили при всех расстегивать свитера и пиджаки, чтобы показать, что под ними есть футболки или нижнее белье.
После этого Райли О’Киф создала онлайн-петицию с просьбой поменять дресс-код, который, по ее словам, «явно основан на сексуализации девушек». Когда об истории с закрашенными фотографиями школьниц начали рассказывать американские федеральные СМИ, под петицией стало появляться все больше подписей — сейчас ее поддержали уже больше 5 тыс. человек.
В последние годы дресс-код в американских школах подвергается критике. Многие говорят, что его применение приводит к тому, что школьницы начинают стыдиться своего тела.
В 2018 году вашингтонская общественная организация Женский центр права заключила, что темнокожие школьницы и те, кто обладает более крупной комплекцией, страдают от такого подхода к телу больше других.
«Плохо отфотошопили»
Стефани Фабр, мать Райли О’Киф, сказала Би-би-си, что история с фотографиями «привлекла внимание к вопросу, который на самом деле не был проблемой».
«Посмотрев на выпускной альбом этого года, любой человек подумал бы только одно — какие красивые девятиклассники! — говорит она. — Но из-за такой редактуры фотографий над некоторыми школьницами начали массово издеваться, они очень переживают. Потому что их снимки насколько плохо отфотошопили, что из них теперь начали делать мемы и пересылать их друг другу по “Снэпчату”. Это ужасно!».
Фабр говорит, что некоторые родители потребовали от школы принести извинения, поменять дресс-код и заново напечатать выпускной альбом — со снимками их детей уже без редактуры.
Впрочем, против правил выступают не все родители. Мама еще одной ученицы Bartram Trail Рейчел Д’Акин рассказала телекомпании WJAX News, что поддерживает редактирование фотографий. «Если родители не могут объяснить своим дочерям, что они должны одеваться в школу скромно, то это приходится делать самой школе», — считает она.
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