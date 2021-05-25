Названы доступные для оформления туристических виз страны Европы

Так, для посещения стали доступны визовые центры Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и регионах — в них можно оформить краткосрочную визу.
Кроме того, заявки на туристические визы можно подать в центрах Хорватии, Великобритании и Греции. При этом Венгрия принимает анкеты на выдачу шенгенских документов только для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы-2021.
Также сообщается, что визы типа D (долгосрочные визы) можно получить в консульстве Ирландии и Польши. Заявители, претендующие на долгосрочный въездной документ Бельгии, могут направить данные по почте.
По исключительным причинам выдаются разрешения на въезд в Эстонию, Чехию, Финляндию, Словакию и Румынию. Также въезд для некоторых категорий граждан разрешен в Португалию, Норвегию и Нидерланды.
Ранее визовые центры Италии возобновили свою работу в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Визы смогут получить те, у кого уже есть итальянские туристические визы, истекшие в период с 1 января 2020-го по настоящий момент. Срок действия начнется не ранее 1 июня.