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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото «невидимой» таксы озадачило соцсети

Не каждый заметит этого гения маскировки.

Пользователи соцсетей ломают головы над оптической иллюзией с горой бревен. Дело в том, что одно из этих бревен — на самом деле такса. Вот только не каждый различит собаку с первого взгляда.

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Хозяйка таксы Кэти поделилась снимком любимицы в соцсетях. Она рассказала, что Люси обожает играть с палками. На прогулке она подбирает ветки всевозможных размеров и приносит их Кэти.

Когда во двор доставили бревна, собака была вне себя от радости. Она тут же обследовала отопительный материал и взобралась на вершину.

Почти все комментаторы отметили, что долго не могли заметить собаку на фото. Им приходилось увеличивать снимок и рассматривать его около минуты. Но когда они наконец замечали Люси, то уже не могли ее «развидеть».

Анна Лысенко

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