В России сидят все меньше

Вячеслав Лебедев отметил, что опыт работы в условиях ограничений, связанных с пандемией, позволил совершить резкий поворот в применении современных технологий в судопроизводстве. В частности, отметил глава ВС, правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального закона о применении веб-конференции в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве.
По мнению Лебедева, заслуживает внимания идея о законодательном закреплении возможности применения веб-конференции также по делам об административных правонарушениях.
«Правосудие в текущем году осуществлялось с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, с высоким качеством и с соблюдением разумных сроков судопроизводства», — отметил Вячеслав Лебедев.
По его данным, в первом квартале нынешнего года судами РФ по первой инстанции рассмотрены:
«Судебная нагрузка за этот период превысила объем работы судов за аналогичный период прошлого года», — резюмировал председатель ВС.
Уже полтора года осуществляется аудиопротоколирование судебного разбирательства, напомнил господин Лебедев, в связи с чем уже появились некоторые вопросы.
«В судебной практике выявлены проблемы в реализации права на ознакомление с аудиопротоколом и получение его копии лицами, содержащимися под стражей и отбывающими наказание в местах лишения свободы, в связи с чем целесообразно предусмотреть соответствующие процедуры в законодательстве, что позволит в будущем рассмотреть вопрос об исключении составления протоколов в бумажной форме», — сказал глава ВС.
Кроме того, отметил господин Лебедев, в связи с обновлением законодательной базы правосудия будут внесены изменения в постановления пленума ВС о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и исполнение судебного акта в разумный срок, применении судами особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам, судебной экспертизе и рассмотрении уголовных дел в судах кассационной инстанции.
Реализуются меры по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, подчеркнул глава ВС, в связи с чем численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы, по состоянию на 1 мая текущего года составила 478,2 тыс. лиц, на 4,7 тыс. меньше, чем на 1 января текущего года.