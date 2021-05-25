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21:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В России сидят все меньше

Российским судам после снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19, пришлось работать в усиленном режиме. Только в первом квартале нынешнего года рассмотрены около 5 млн гражданских дел, 916 тыс. административных, а также 160 тыс. уголовных. При этом меры по гуманизации уголовного законодательства позволяют пусть и немного, но снизить число людей, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы: по состоянию на 1 мая оно составило 478,2 тыс., на 4,7 тыс. меньше, чем на 1 января текущего года. Об этом председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев говорил на состоявшемся сегодня заседании Совета судей России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вячеслав Лебедев отметил, что опыт работы в условиях ограничений, связанных с пандемией, позволил совершить резкий поворот в применении современных технологий в судопроизводстве. В частности, отметил глава ВС, правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального закона о применении веб-конференции в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве.

По мнению Лебедева, заслуживает внимания идея о законодательном закреплении возможности применения веб-конференции также по делам об административных правонарушениях.

«Правосудие в текущем году осуществлялось с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, с высоким качеством и с соблюдением разумных сроков судопроизводства», — отметил Вячеслав Лебедев.

По его данным, в первом квартале нынешнего года судами РФ по первой инстанции рассмотрены:

  • 4 млн 935 тыс. гражданских дел,
  • 916 тыс. административных дел,
  • 387 тыс. экономических споров,
  • более 1,5 млн дел об административных правонарушениях,
  • а также 160 тыс. уголовных дел в отношении 165 тыс. обвиняемых.

«Судебная нагрузка за этот период превысила объем работы судов за аналогичный период прошлого года», — резюмировал председатель ВС.

Уже полтора года осуществляется аудиопротоколирование судебного разбирательства, напомнил господин Лебедев, в связи с чем уже появились некоторые вопросы.

«В судебной практике выявлены проблемы в реализации права на ознакомление с аудиопротоколом и получение его копии лицами, содержащимися под стражей и отбывающими наказание в местах лишения свободы, в связи с чем целесообразно предусмотреть соответствующие процедуры в законодательстве, что позволит в будущем рассмотреть вопрос об исключении составления протоколов в бумажной форме», — сказал глава ВС.

Кроме того, отметил господин Лебедев, в связи с обновлением законодательной базы правосудия будут внесены изменения в постановления пленума ВС о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и исполнение судебного акта в разумный срок, применении судами особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам, судебной экспертизе и рассмотрении уголовных дел в судах кассационной инстанции.

Реализуются меры по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, подчеркнул глава ВС, в связи с чем численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы, по состоянию на 1 мая текущего года составила 478,2 тыс. лиц, на 4,7 тыс. меньше, чем на 1 января текущего года.

Александр Александров

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