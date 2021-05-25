Эксперты предупредили россиян о рисках из-за закрытого белорусского неба

Как ещё может аукнуться россиянам скандал с Ryanair и задержанием основателя Nexta Романа Протасевича — в разборе «Секрета».
Что произошло
Евросоюз решил приостановить авиасообщение с Белоруссией после того, как Минск принудительно посадил самолёт ирландской авиакомпании Ryanair и задержал летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста, основателя Nexta Романа Протасевича.
Пока решение не вступило в силу. Но целый ряд авиакомпаний (в том числе неевропейских) уже объявили о том, что не будут летать над территорией республики. Среди них:
- Lufthansa (Германия),
- Air France (Франция),
- Finnair (Финляндия),
- KLM (Нидерланды),
- Austrian Airlines (Австрия),
- SAS (Дания, Норвегия, Швеция),
- Avia Solutions (Кипр),
- AirBaltic (Латвия),
- Wizz Air (Венгрия),
- LOT (Польша),
- Singapore Airlines (Сингапур),
- All Nippon Airways (Япония).
Кроме того, Евросоюз закрыл доступ в аэропорты европейских стран для рейсов, которые выполняют белорусские авиакомпании. К ограничениям присоединились Украина, которая объявила о приостановке авиасообщения с Белоруссией с полуночи 26 мая.
Чем это обернётся для россиян…
Игроки туристического рынка предупреждают, что санкции против Белоруссии создадут трудности для российских пассажиров. После запрета полетов из России в Грузию, Украину, Египет, в Турцию и многие другие страты стали летать через Минск. Этой же лазейкой пользовались россияне, которые стали невыездными из-за неуплаты долгов.
Опрошенные «Секретом» эксперты указывают, что теперь у россиян станет на один пересадочный хаб меньше. Сложнее станет улететь и в Европу — из удобных транзитных пунктов останется лишь Белград.
Впрочем есть и полярные мнения — к примеру, глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов полагает, что «воздушный бойкот» может помочь российскому и белорусскому туризму. «Может быть, это даже будет выгодно Белоруссии с точки зрения привлечения российских туристов: вместо того чтобы смотреть замки в Чехию, поедут смотреть замки Великого княжества Литовского на запад Белоруссии. Однако всё сейчас зависит от того, как Минск сыграет», — говорит он.
Постпред Крыма Георгий Мурадов в ответ пригласил белорусских туристов, которым стало в разы сложнее вылетать за границу, на отдых в черноморские здравницы. «Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу», — сказал он.
… и российского бизнеса
На туристический рынок, впрочем, авиабойкот европейских стран окажет малое влияние, потому что поток путешественников из России был не очень большим, полагает Федор Борисов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.
«В основном белорусским направлением пользовались люди, которые работали в России и летали к родственникам в страны, с которыми было затруднено сообщение. Сейчас им придётся искать альтернативные каналы. Понятно, что такие полёты станут намного дороже и дольше. Но в масштабах национальной экономики, а также авиационного и туристического рынков это не очень большие цифры. Не катастрофа», — объясняет он.
О том, что российский рынок вряд ли почувствует на себе отголоски европейского бойкота, говорит и представитель сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис. «Скорее всего, ситуация с Белоруссией никак на нас не отразится. По сравнению с 2020-м количество бронирований по маршруту Россия — Беларусь сократилось вдвое. Падение вообще логично для международных маршрутов. Однако для некоторых путешественников Минск-2 — транзитный аэропорт для рейсов в Египет и в Турцию», — отметил он.
По словам представителя «Авиасейлз», как только вышли новости о задержании Протасевича, люди начали искать для себя альтернативные маршруты — и нашли. «Билеты из Минска в Стамбул стоят от 14 тысяч рублей и никаких ограничений, главное — добраться до столичного аэропорта. Аналогично, но в меньших объёмах Египет», — говорит Дзенис.
Что касается авиационной отрасли, всё зависит от того, в какой мере закроют Белоруссию, говорит Федор Борисов. «Если закроют как сейчас, только для европейских компаний, то мы немного потеряем на транзите. Какая-то часть из Южной Европы полетит не через Прибалтику, а через Чёрное море. Эта часть трафика небольшая, буквально несколько процентов, но всё же речь идёт о потенциальных десятках миллионов долларов», — объяснил он.
Если закроют всё, то есть и российские авиакомпании не смогут летать через Белоруссию, то это плохая новость, полагает Борисов. Российские авиакомпании и так делают крюк в обход Украины, если такая же участь коснётся Белоруссии, то перевозчики понесут ещё большие издержки, что может сказаться и на конечном потребителе.
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