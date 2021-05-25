16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Для Макрона сыграли хеви-метал в Елисейском дворце
Он бросил вызов
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В соцсетях стало вирусным видео, в котором президент Франции Эмманюэль Макрон в компании всего нескольких человек слушает
Перед Макроном выступила группа Ultra Vomit из Нанта и спела
Как оказалось, Макрон заключил пари с блогерами McFly и Carlito, которые ведут популярный юмористический канал на YouTube. Он бросил вызов юмористам: если их ролик о социальном дистанцировании, ношении масок и мытье рук наберет 10 млн просмотров, следующий ролик для канала им разрешат снять в Елисейском дворце.
Блогеры буквально за несколько дней собрали 15 млн просмотров и отправились с камерой в гости к президенту. Макрон, McFly и Carlito обменялись шутками, в основном о футболе, а затем послушали концерт.
Французские СМИ отмечают, что таким «маневром» Макрон хочет не только призвать несколько расслабившихся французов к коронавирусной «дисциплине», но и поднять свой рейтинг среди молодежи.
Анна Лысенко