Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 маяСуд над Оскаром Уайльдом, открытие крупнейшей в СССР гостиницы, смерть Джорджа Флойда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
15Жара в Москве
12Места знать надо
16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Для Макрона сыграли хеви-метал в Елисейском дворце

Он бросил вызов блогерам-юмористам.

В соцсетях стало вирусным видео, в котором президент Франции Эмманюэль Макрон в компании всего нескольких человек слушает рок-концерт в саду Елисейского дворца.

Перед Макроном выступила группа Ultra Vomit из Нанта и спела хеви-метал-версию детской народной песенки «Зеленая мышь» (Une souris verte).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ургант показал, как Юлия Волкова снимала свой предвыборный ролик

Как оказалось, Макрон заключил пари с блогерами McFly и Carlito, которые ведут популярный юмористический канал на YouTube. Он бросил вызов юмористам: если их ролик о социальном дистанцировании, ношении масок и мытье рук наберет 10 млн просмотров, следующий ролик для канала им разрешат снять в Елисейском дворце.

Блогеры буквально за несколько дней собрали 15 млн просмотров и отправились с камерой в гости к президенту. Макрон, McFly и Carlito обменялись шутками, в основном о футболе, а затем послушали концерт.

Французские СМИ отмечают, что таким «маневром» Макрон хочет не только призвать несколько расслабившихся французов к коронавирусной «дисциплине», но и поднять свой рейтинг среди молодежи.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
МИД РФ назвал причину задержания в Минске россиянки Сапеги
Кто и в каком количестве покупает российскую вакцину
Россиян предупредили о рисках из-за закрытого белорусского неба
В Кремле оценили замену российского флага в Риге
Дома за 1 евро в Италии нашли неожиданных владельцев
В Мали второй переворот за год. Что происходит
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Пророчества Мессинга о России сбываются
Hi-Tech
Доступный камерофон realme 8 Pro представили в России Бестселлер возвращается
Авто
Камеры штрафуют водителей за телефоны: как это работает Умные комплексы фотовидеофиксации вычисляют нарушителей с непристегнутым ремнем и смартфоном в руках
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 776
Егэ 573
Вторник.. Картинки. 559
Забавные картинки 438
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь