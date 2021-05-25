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17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Две пчелы сообща открыли бутылку с газировкой (видео)

Командная работа.

Жительница города Сан-Паулу в Бразилии поделилась забавным роликом, в котором две пчелы «крадут» у нее бутылку с газировкой.

Девушка вышла на улицу перекусить во время обеденного перерыва. Она сделала несколько глотков напитка и отставила бутылку, занявшись едой.

В этот момент к газировке подлетели две пчелы. Словно сговорившись, они начали толкать крышку на бутылке с противоположных сторон и успешно от нее избавились.

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Любовь пчел к сладким напиткам хорошо известна. В 2016 году ученые из Великобритании выяснили, что небольшая доза подслащенной сахаром воды вызывает у пчел состояние, похожее на оптимизм у человека.

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