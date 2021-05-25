17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Две пчелы сообща открыли бутылку с газировкой (видео)
Командная работа.
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Жительница города
Девушка вышла на улицу перекусить во время обеденного перерыва. Она сделала несколько глотков напитка и отставила бутылку, занявшись едой.
В этот момент к газировке подлетели две пчелы. Словно сговорившись, они начали толкать крышку на бутылке с противоположных сторон и успешно от нее избавились.
Любовь пчел к сладким напиткам хорошо известна. В 2016 году ученые из Великобритании выяснили, что небольшая доза подслащенной сахаром воды вызывает у пчел состояние, похожее на оптимизм у человека.
Анна Лысенко
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