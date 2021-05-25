18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском зоопарке родилась редкая черная пантера (видео)
Сейчас котенку выбирают имя.
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В заповеднике диких кошек The Big Cat Sanctuary в британском графстве Кент на свет появился детеныш редкой черной пантеры.
Малышка родилась еще в начале апреля, но почти два месяца работники зоопарка держали это событие в секрете и наблюдали за котенком и ее мамой.
Лишь 24 мая
Новорожденная девочка унаследовала черную шубку от своего отца. Как пояснили сотрудники заповедника, лишь десять процентов ягуаров имеют черный окрас, а новорожденная пантера является первым котенком такого цвета, родившимся в неволе в Великобритании.
Сообщается, что малышка очень игривая, любопытная и бесстрашная. У нее прекрасное здоровье и аппетит. Ее мама Кейра заботится о ней очень хорошо.
Пока имени у новорожденной пантеры нет. На странице заповедника все желающие могут принять участие в голосовании и выбрать один из трех вариантов: Инка, Инти и Киллари.
Напомним, что ягуары обитают в дикой природе в 18 странах Северной и Южной Америки. Несколько лет назад эти дикие кошки были занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как «находящийся под угрозой исчезновения», хотя сейчас этот статус пересматривается и может быть повышен до «уязвимого» в следующем году, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура