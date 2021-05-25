19:27 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Собака нашла дома наркотики и сдала своих хозяев полиции
Выдала с потрохами.
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В конце мая полиция Бразилии вышла на след местной банды преступников, замешанных в торговле наркотиками. Чтобы найти улики, стражи порядка устроили рейд в доме подозреваемых, и доказательства пришлось искать недолго — помог пес, который жил с наркоторговцами под одной крышей.
Во время обысков полицейские обратили внимание на странное поведение милого пинчера. По их словам, пес бегал вокруг и как будто пытался привлечь к себе внимание, а затем побежал во двор дома и начал копать яму. Правоохранители решили присмотреться к собаке — и уже через минуту увидели в земле явные доказательства вины подозреваемых.
Как оказалось, в земле были зарыты не только наркотики, но еще оружие и крупная сумма денег. Задержаны трое человек.
Сам же пес настолько понравился полицейским, что они решили сами о нем заботиться и забрали в участок. Еще точно неизвестно, найдется ли для него особая должность, но офицеры уверены, что из него получится хорошая ищейка.