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19:27 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака нашла дома наркотики и сдала своих хозяев полиции

Выдала с потрохами.

Источник: Питомцы Mail.Ru

В конце мая полиция Бразилии вышла на след местной банды преступников, замешанных в торговле наркотиками. Чтобы найти улики, стражи порядка устроили рейд в доме подозреваемых, и доказательства пришлось искать недолго — помог пес, который жил с наркоторговцами под одной крышей.

Во время обысков полицейские обратили внимание на странное поведение милого пинчера. По их словам, пес бегал вокруг и как будто пытался привлечь к себе внимание, а затем побежал во двор дома и начал копать яму. Правоохранители решили присмотреться к собаке — и уже через минуту увидели в земле явные доказательства вины подозреваемых.

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Как оказалось, в земле были зарыты не только наркотики, но еще оружие и крупная сумма денег. Задержаны трое человек.

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Сам же пес настолько понравился полицейским, что они решили сами о нем заботиться и забрали в участок. Еще точно неизвестно, найдется ли для него особая должность, но офицеры уверены, что из него получится хорошая ищейка.

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