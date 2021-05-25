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23:13 (мск), источник: РБК

Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения COVID-19

Откуда появился коронавирус COVID-19, по-прежнему неизвестно, поэтому вопрос происхождения инфекции требует дальнейшего расследования. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Reuters. По его словам, многие эксперты считают, что COVID-19, скорее всего, имеет естественное происхождение, а не лабораторное. «Но мы точно не знаем о его происхождении», — сказал Фаучи.

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Источник: AP 2021

В свою очередь советник Белого дома по вопросу борьбы с коронавирусом Энди Славитт сообщил, что выявление источников происхождения COVID-19 является одной из приоритетных задач.

В январе—феврале международная миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовала в китайском городе Ухань происхождение возбудителя COVID-19. Доклад по результатам этой поездки ВОЗ был обнародован 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции.

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Наиболее вероятной эксперты ВОЗ назвали передачу коронавируса от летучих мышей человеку через животное-посредника, в качестве возможной — версию прямой передачи вируса от летучих мышей к человеку. По мнению экспертов, версия передачи COVID-19 через охлажденные продукты — маловероятная, а утечка вируса из лаборатории в Ухане — «крайне маловероятная».

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал работу ВОЗ. Он заявлял, что организация слишком много времени уделила ситуации с COVID-19 в Китае и слишком мало — ситуации в США, и позже объявил, что Соединенные Штаты покидают ВОЗ.

Трамп также не раз говорил о наличии данных о лабораторном происхождении коронавируса в Китае, но никаких документов в подтверждение этой версии им опубликовано не было.

При президенте Джо Байдене США вернулись в ВОЗ. Американский лидер сообщил, что у него есть собственная теория о происхождении коронавируса, но он поделится своим мнением, после того как по этому вопросу выскажется научное сообщество.

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