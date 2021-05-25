23:13 (мск), источник: РБК
Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения COVID-19
Откуда появился коронавирус COVID-19,
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В свою очередь советник Белого дома по вопросу борьбы с коронавирусом Энди Славитт сообщил, что выявление источников происхождения COVID-19 является одной из приоритетных задач.
В январе—феврале международная миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовала в китайском городе Ухань происхождение возбудителя COVID-19. Доклад по результатам этой поездки ВОЗ был обнародован 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции.
Наиболее вероятной эксперты ВОЗ назвали передачу коронавируса от летучих мышей человеку через
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал работу ВОЗ. Он заявлял, что организация слишком много времени уделила ситуации с COVID-19 в Китае и слишком мало — ситуации в США, и позже объявил, что Соединенные Штаты покидают ВОЗ.
Трамп также не раз говорил о наличии данных о лабораторном происхождении коронавируса в Китае, но никаких документов в подтверждение этой версии им опубликовано не было.
При президенте Джо Байдене США вернулись в ВОЗ. Американский лидер сообщил, что у него есть собственная теория о происхождении коронавируса, но он поделится своим мнением, после того как по этому вопросу выскажется научное сообщество.