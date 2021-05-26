13:06 (мск), источник: Известия
«Профессий будет невероятное количество, и в этом каталоге нам жить»
Директор образовательной платформы Geekbrains Александр Волчек — о взрывном интересе к
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В марте прошлого года, когда подавляющее большинство россиян оказались в изоляции и у них появилось свободное время, многие решили потратить его с пользой: получить новую профессию или дополнительные знания. Спрос на
О том, какие профессии будут популярными и высокооплачиваемыми через пять лет, сколько специальностей нужно получить выпускникам, чтобы быть востребованными на рынке, и почему
— Какие изменения произошли на рынке
— В пандемийный год рынок начал расти, сложился общий тренд на увеличение компаний в сфере
Реальный рост его мы увидим через пять лет, а фундаментальным объемом он наполнится только лет через десять.
В начале пандемии, когда появилось свободное время, многие захотели учиться, и с этим связан повышенный спрос на
— Насколько интерес к онлайн-образованию вырос за год пандемии?
— В разы, ориентировочно в
Сейчас мышление меняется. По моим прогнозам, в ближайшие годы люди будут «распаковываться» и все большее число станет получать профессию в
онлайн-режиме,потому что это тренд.
Он не запущен с помощью пандемии, просто она стала триггером повышенного интереса к образованию в интернете. Когда в начале эпидемии увидели взрывной спрос на обучение, то открыли огромное количество бесплатного контента: уроки,
— На какие месяцы пришелся пик интереса к
— В прошлом году — на
— Раньше на освоение профессии в вузах уходило пять лет. Сколько сейчас требуется времени на получение специальности?
— По нашим программам конкретной профессии можно целенаправленно обучиться, исключая все ненужное, за
Когда я учился на программиста в университете, то некоторые языки программирования нам преподаватель читал из книжки 1950−1960-х годов прошлого века. Это была устаревшая информация, от которой не было никакой пользы. Мы же обучаем конкретной профессии. Если человек действительно учится, то вероятность того, что он получит результат, — 100%.
— Приведите удачные примеры того, как россияне кардинально меняли свою профессию и добились успеха.
— Такой пример: человек до 45 лет водил такси, затем ушел, отучился у нас и стал аналитиком с высокой зарплатой. Или госслужащий с большим стажем решил изменить свою жизнь и переквалифицировался в дизайнера. Или молодой человек в 19 лет не знал, что делать, никуда не поступил, но пришел к нам, стал программистом и через определенное время начал зарабатывать 300 тыс. рублей в месяц, стартуя с 50−70 тыс. рублей. У нас на платформе описаны тысячи удачных историй трудоустройства, собраны более 700 тыс. положительных отзывов людей после прохождения обучения.
— В онлайн-школы приходит только молодежь? Набирает ли обороты этот вид обучения у людей среднего возраста и пожилых?
— У нас учатся очень разные люди по роду занятий и возрасту. Это те, кто работает в офисе и удаленно и те, кто находится на госслужбе. Пенсионеры, военные, ученые, аспиранты, школьники, инвалиды, самозанятые. Большинства в
Если через 20 лет придем к обучению в цифре, то понятно, что людей за 60 лет получать
онлайн-образованиебудет гораздо больше. Сейчас маркетологов в 50 лет вы на рынке не увидите, но еще десять лет назад тяжело было увидеть маркетолога в 40 лет. Рынок профессий находится в движении.
— Какие профессии сейчас наиболее востребованы?
— С точки зрения количества вакансий самые востребованные профессии на рынке — курьер и
Кстати, в России масштабно востребованы разработчики программы 1С. Дело в том, что в других странах такой программы нет, так как у них свои истории учета бухгалтерии. Центральная линейка для нас — обучение программированию и всему, что вокруг этой специальности: аналитике, тестированию, проектному управлению. На мой взгляд, плюс программиста в том, что в целом заработная плата от региона к региону находится примерно на одном уровне.
— А какие сейчас зарплаты у программистов?
— В России они стартуют с 50 тыс. рублей. Конечно, в столице с такой зарплатой профессионала работодатели вряд ли найдут, если только самоучку. Самый большой сегмент квалифицированных программистов получает в диапазоне 200−400 тыс. рублей. Часть специалистов оценивается в 500−600 тыс. Ну и некоторые зарабатывают больше миллиона. Если сравнить с остальным миром, то отличия в зарплатах незначительные.
— Сохранится ли высокий уровень популярности профессии программиста через пять лет?
— Да, конечно. Более того, она будет еще популярней. В I квартале этого года мы зафиксировали небывалый спрос на эту профессию. Востребованность сохранится независимо от экономических кризисов, мировых проблем, так как весь бизнес ощущает потребность в цифровизации. Она охватывает даже тех, кому на первый взгляд не нужна. Например, продавцам цветов все равно со временем нужен будет сайт или
— Какие вы дадите рекомендации по выбору специальности подросткам от 14 лет и выпускникам школ?
— Тем, кто заканчивает
Одиннадцатиклассникам нужно делать уже осознанный выбор. Им бы я рекомендовал обучиться нескольким профессиям в течение года или двух, а дальше можно специализироваться и развиваться: стать программистом, тестировщиком, аналитиком, пойти в проектное управление или обучиться системному анализу, маркетингу.
На нашей платформе на сегодняшний день около 70 длительных и хороших программ обучения. Они включают в себя уроки в формате лекций, где преподаватели читают их в режиме реального времени большой аудитории, а есть семинары для 20−40 человек. В таком формате у нас проходит более 70% уроков, в месяц даем 5 тыс. занятий. Есть курсы и в записи, с интерактивными материалами, тренажерами. То есть наша программа обучения — это комплексная история вовлечения человека в разные форматы. А сейчас еще вводим и
— В будущем онлайн-обучение заменит офлайн? Как вы считаете, стоит ли этот переход поддерживать?
— Если честно, то в парадигме получения информации онлайн уже вытеснил офлайн, но программы обучения в офлайне останутся. Я предполагаю, что в будущем сохранится сочетание онлайна и офлайна.
Главная проблема
Для детей, на мой взгляд, важно получить образование в
офлайн-формате,иначе они останутся дома. В целом зона виртуального обучения еще не отработана. Когда люди принимают решение выбрать онлайн- или офлайн-обучение,то делают это абсолютно абстрактно. Я убежден, что 99% населения не видит разницы.
— С какой периодичностью в последние годы люди меняют работу?
— Количество профессий увеличивается, расширяется их спектр, поэтому в России есть тренд времени — это более частая смена работы. В будущем люди, конечно, будут перемещаться больше, но и сталкиваться с проблемами. Если раньше переход внутри
У продавца в «Ашане» и у менеджера по продажам в дорогом салоне красоты общий корень только один — продавать, но все остальное разное. Подобных кардинальных делений внутри одной профессии будет невероятное количество, и в этом каталоге профессий нам жить, переписывать его, смотреть, изучать. Это новая эра развития человечества, в которой мы будем жить здесь и сейчас, и главное — любить то, что ты делаешь.
Юлия Романова