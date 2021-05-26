На БАМ собирают первую партию осужденных

Подрядчики ОАО РЖД начинают трудоустраивать первых осужденных на стройки Восточного полигона. Как рассказали «Ъ» три источника, знакомые с ситуацией, в ближайшее время к работам планируется привлечь порядка 600 заключенных. В частности, рассказал один из собеседников «Ъ», знакомый с ходом подготовки совещания 21 мая у вице-премьера Марата Хуснуллина, ООО «Промстрой» готовится привлечь 100 человек.
ООО «ТС Строй» планирует обеспечить работой 430 осужденных с 15 июня по специальностям разнорабочие, бетонщики, арматурщики.
В ОАО РЖД от комментариев отказались. В подрядчике «Ъ» уточнили, что ведется подписание договора между исправительным центром и ООО «Промстрой», использующим труд осужденных к принудительным работам, для оформления трудоустройства порядка 150 человек на объектах Восточного полигона. В ООО «ТС Строй» на запрос «Ъ» не ответили. Во ФСИН «Ъ» оперативный комментарий не предоставили.
О привлечении осужденных к работам на Восточном полигоне, где остро не хватает рабочих рук как из-за масштаба самой стройки, так и из-за оттока мигрантов в связи с пандемией, заговорили в апреле.
Как выяснилось позже, инициатива касается не только Восточного полигона, но и вообще железных дорог: директор ФСИН Александр Калашников предложил в целом активнее заменять трудовых мигрантов заключенными, отметив, что право подать заявление на замену наказания на принудительные работы имеют 188 тыс. человек — более трети от 483 тыс. человек, отбывающих наказание, по состоянию на 2021 год. «Это будет не ГУЛАГ, — уверял руководитель ФСИН, — это будут абсолютно новые, достойные условия».
В качестве потенциальных мест трудоустройства он упомянул НАО, Таймыр, Магадан, БАМ и т. п. Эту инициативу поддержали многие ведомства, в частности глава Минюста Константин Чуйченко. «Можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах», — говорил он 24 мая, добавляя, что Минюсту «очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек».
«На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие есть», — подчеркивал чиновник. У Кремля, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сформулированной позиции по вопросу активного использования заключенных на стройках пока нет.
Заключенные не будут единственным источником кадров на Восточном полигоне. Согласно материалам ОАО РЖД, к июню планируется в целом привлечь 9 тыс. человек из 15 тыс. необходимых, сейчас имеется 7,3 тыс.
На пике планируется мобилизовать 3,8 тыс. сотрудников структур ОАО РЖД. Силы желдорвойск, составляющие сейчас порядка 400 человек, собираются нарастить до 1,3 тыс. Также ведутся переговоры о привлечении мигрантов и работников из других регионов РФ. Кроме того, на БАМ поедут порядка 200 студентов-стройотрядовцев.
С одной стороны, потенциал исправительных работ в рамках российской пенитенциарной системы реализован крайне слабо, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Процент оправдательных приговоров крайне низкий, в связи с чем в колониях находится большое количество осужденных по нетяжелым статьям, например по статье за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Эти люди вычеркнуты из экономики и могли бы быть заинтересованы в привлечении к подобным работам.
С другой, полагает эксперт, ни текущее законодательство, ни ФСИН не готовы к массовому применению такой практики, да и в целом она «выглядит крайне неоднозначно, особенно с учетом еще живой памяти о ГУЛАГе». По его мнению, массовое привлечение осужденных влечет дополнительные расходы на охрану, размещение, здравоохранение, «коронавирус тоже никто не отменял», а для ОАО РЖД это и серьезные имиджевые риски.