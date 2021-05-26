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10:45 (мск), источник: Life.ru

Россиян предупредили о мощных магнитных бурях в конце мая

Какой возрастной группе стоит поберечься, рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта МГУ Александр Жигалин.

Источник: NASA

С 27 по 29 мая россиян ждут сильные магнитные бури. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин.

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«21, 22 и 25 мая на Солнце были серьёзные возмущения (вспышки). Они выходили на второй уровень (всего их три). Пока с магнитосферой всё в порядке, но вот после 22-го числа надо прибавить пять-семь дней. То есть 27—29 мая могут быть магнитные бури», — отметил Жигалин.

Учёный объяснил, что особенностью ожидаемых бурь являются присоединившиеся к ним корпускулярные частицы. Эти частицы утяжеляют солнечное электромагнитное излучение, поэтому люди, находящиеся в группе риска, могут почувствовать недомогание.

Жигалин добавил, что к группе риска относятся люди до 25 лет и после 60 лет — к ним необходимо особое внимание. Менее метеозависимой считается возрастная группа с 25 лет и до 55−60 лет. По словам специалиста, чтобы подготовиться к магнитным бурям, достаточно просто следить за своим здоровьем, чаще гулять, отдыхать и правильно питаться.

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