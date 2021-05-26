Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 маяЗаложение фундамента первого завода "Фольксваген", решение о постановке монумента Петру I, первый полет самолета "Русский витязь" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
02:48 (мск), источник: Известия

Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

Биологи из России, США и Сингапура создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость. Об этом 25 мая сообщает научный журнал Nature Communications.

Источник: Reuters

Группа исследователей под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) предложила использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). По их данным, этот индикатор зависит от наличия болезней, возраста и образа жизни. Уровень устойчивости ученые рассчитывали при помощи данных о физической активности, которые они получали с датчиков, прикрепленных к участникам исследования.

По словам биологов, наименее устойчивым организм становится к 120−150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.

Как заявил Федичев, ученые пришли к выводу, что возрастной предел, который приводит к смерти, «является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», пишет «Газета.ру».

В марте 2019 года ученые Университета Шеффилда в Великобритании заявили, что одним из способов увеличить продолжительность жизни может быть совместное воспитание потомства. Исследователи выяснили, что самки птиц живут дольше, если им помогают воспитывать птенцов, а матери-одиночки быстро стареют.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло
Лютый сервер: замедление Google может повлиять на работу всего Рунета
Бельгия заявила о масштабной кибератаке со «шпионскими» целями
Премьера Польши заподозрили в совершении преступления
Россиян предупредили о рисках из-за закрытого белорусского неба
Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против «СП-2»
Две пчелы сообща открыли бутылку с газировкой (видео)
Неизвестный открыл стрельбу на акции памяти Флойда в США
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Авто
Электрокроссовер от Hyundai: когда он появится в России Электромобиль собираются предлагать только по подписке
Кино
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино Актриса получила главную роль в рождественском ромкоме от Netflix
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
На Западе эти русские продукты на вес золота
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 855
Егэ 580
Вторник.. Картинки. 559
Забавные картинки 438
Леди
Как живет 26-летняя россиянка с апластической анемией Наташа счастлива, что позади трансплантация костного мозга
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Кадыров обратился к подписчику: "Ты ночами не будешь спать"
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь