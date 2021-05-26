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06:02 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 мая. /ТАСС/. Новая разновидность коронавирусной инфекции выявлена учеными в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом сообщил во вторник портал G1. Новый вариант неизвестного происхождения был впервые обнаружен в городе Мокока и широко распространился в городе Порту-Феррейра (оба населенных пункта расположены в штате Сан-Паулу). Он получил наименование P.4.

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Источник: AP 2021

«Эта новая разновидность родственна варианту P.1, поскольку она имеет общее происхождение от штамма B.1.1.28 (бразильский штамм — прим. ТАСС), от которого произошли варианты P.1, P.2 (региональные разновидности бразильского штамма, обнаруженные в Манаусе и Рио-де-Жанейро, — прим. ТАСС) и P.3, выявленный на Филиппинах», — приводит портал слова вице-президента бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу.

«Там, где он выявлен сейчас, преобладают вариант P.1 и британский штамм, но динамика его распространения нас весьма беспокоит», — продолжил ученый.

Пока у исследователей нет достаточных подтверждений тому, что P.4 является более заразным или вызывает более тяжелое течение заболевания, отмечает G1. Вместе с тем, по данным официальной статистики, в мае в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее число смертей от последствий вызываемого коронавирусом заболевания, нежели в предыдущие месяцы, пишет портал.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 16,2 млн). По числу летальных исходов (более 452 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.

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