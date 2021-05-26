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06:26 (мск), источник: Известия

В России иммунитет к COVID-19 есть менее чем у половины россиян

Прогресс по вакцинации от коронавируса в России далек от идеала, сказал «Известиям» главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его мнению, этим объясняется и новый порядок вакцинации в Якутии.

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Источник: Известия

«У нас привиты порядка 20 млн человек при наличии вакцин в свободном доступе для всех. Отсюда и “политика кнута” в отдельно взятом регионе. Например, в Якутске, по нашим данным, нет и 30% людей с иммунитетом, в Нерюнгри показатель — 37,6%: это два наиболее крупных города в Республике Саха (Якутия). Видимо, администрация региона устала ждать, когда люди сами вакцинируются», — сообщил Андрей Поздняков.

В целом, по его словам, в России сегодня иммунитетом к коронавирусу обладают менее 50% граждан. Чтобы победить пандемию, иммунитет должен быть как минимум у 70% населения, а в крупных городах — у 80%.

В России 25 мая появился первый регион, который предпринял попытку сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, — Якутия. Правда, в тот же день слово «обязательная» исчезло из релизов, как только эта новость разошлась по СМИ. Но на сайте регионального правительства так и осталось сообщение пресс-службы о санкциях для работодателей и сотрудников в случае отказа от вакцинации.

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