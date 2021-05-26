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08:51 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

На пляжи в Сассексе выбросило примерно тонну кокаина

На побережье английского графства Сассекс выбросило груз кокаина, оцениваемый примерно в 80 млн фунтов.

Как пишет Telegraph, партии наркотика в водонепроницаемых сумках с привязанными спасательными жилетами, чтобы кокаин не утонул, обнаружили местные жители неподалеку от городов Гастингс и Ньюхейвен.

Всего в двух найденных партиях было около 960 кг наркотика. Полиция считает находки связанными.

«Очевидно, что потеря партии такого размера — это серьезный удар для причастных к этому преступных организаций,» — говорит глава местного отделения Национального агентства по борьбе с преступностью Мартин Грейс. По его словам, наркотики были про изведены, скорее всего, в Южной Америке.

Большие партии наркотиков, потерявшиеся в море, нередко прибивает к британским берегам. Например, в 2017 году на пляж Хоптон-бич в Норфолке выбросило кокаин примерно на 50 млн. фунтов.

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