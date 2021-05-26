12:03 (мск), источник: Life.ru
Юрист объяснил россиянам, как не стать жертвой брокеров-мошенников
Так, звонок с неизвестного номера от представителя некой финансовой организации должен сразу насторожить получателя.
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Звонок с неизвестного номера или текстовое обращение в мессенджерах представителя «успешной финансовой организации» без лицензии Центробанка на легальную финансовую деятельность в России должны насторожить гражданина. Об этом РИА «Новости» рассказал старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Максим Барышев.
«При получении звонка или сообщения от представителя “финансовой организации” нужно уточнить, откуда у него ваши персональные данные, имеется ли у финансовой организации ваше согласие на предоставление рекламы. Следует также уточнить наименование финансовой организации, её основной государственный регистрационный номер, а также номер и вид лицензии ЦБ РФ», — пояснил эксперт.
После таких вопросов вполне возможно, что уже на этом этапе разговор прервётся по инициативе представителя «финансовой организации», отметил юрист.
По словам Барышева, вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг возможно, если собеседник даёт безусловные гарантии эффективности деятельности брокера и доходности вложений в
Кроме прочего, должна насторожить реклама неких зарубежных финансовых инструментов, не допущенных к публичному размещению и обороту в РФ. При этом мошенник не спрашивает получателя сообщения о наличии у него статуса квалифицированного инвестора, добавил специалист.
Возможно, они постараются узнать у вас логины и пароли от
интернет-банкинга,личного кабинета на сайте финансовой организации либо на портале госуслуг. В этом случае речь идёт о таком распространённом виде интернет-мошенничества,как фишинг, цель которого — получение доступа к конфиденциальной информации пользователя.
Эксперт подчеркнул, что при таком раскладе необходимо проявить особую бдительность, в частности не открывать никакие ссылки на онлайн