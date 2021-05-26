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12:03 (мск), источник: Life.ru

Юрист объяснил россиянам, как не стать жертвой брокеров-мошенников

Так, звонок с неизвестного номера от представителя некой финансовой организации должен сразу насторожить получателя.

Источник: Free-Photos/СС0

Звонок с неизвестного номера или текстовое обращение в мессенджерах представителя «успешной финансовой организации» без лицензии Центробанка на легальную финансовую деятельность в России должны насторожить гражданина. Об этом РИА «Новости» рассказал старший юрист практики банковского и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Максим Барышев.

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«При получении звонка или сообщения от представителя “финансовой организации” нужно уточнить, откуда у него ваши персональные данные, имеется ли у финансовой организации ваше согласие на предоставление рекламы. Следует также уточнить наименование финансовой организации, её основной государственный регистрационный номер, а также номер и вид лицензии ЦБ РФ», — пояснил эксперт.

После таких вопросов вполне возможно, что уже на этом этапе разговор прервётся по инициативе представителя «финансовой организации», отметил юрист.

По словам Барышева, вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг возможно, если собеседник даёт безусловные гарантии эффективности деятельности брокера и доходности вложений в какой-либо финансовый инструмент либо пытается утаить информацию о высоких рисках при вложении инвестиций.

Кроме прочего, должна насторожить реклама неких зарубежных финансовых инструментов, не допущенных к публичному размещению и обороту в РФ. При этом мошенник не спрашивает получателя сообщения о наличии у него статуса квалифицированного инвестора, добавил специалист.

Возможно, они постараются узнать у вас логины и пароли от интернет-банкинга, личного кабинета на сайте финансовой организации либо на портале госуслуг. В этом случае речь идёт о таком распространённом виде интернет-мошенничества, как фишинг, цель которого — получение доступа к конфиденциальной информации пользователя.
Максим Барышев

Эксперт подчеркнул, что при таком раскладе необходимо проявить особую бдительность, в частности не открывать никакие ссылки на онлайн веб-сервисы или СМС-сообщения сомнительного содержания, приходящие от подобного рода финансовых организаций. При этом юрист обратил внимание на то, что фишинговые письма могут полностью имитировать различные известные системы финансовых организаций, например могут содержать в себе картинки, ничем не отличающиеся от логотипов реальных брендов, сайтов и фирменных стилей.

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