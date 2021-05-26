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16:27 (мск), источник: Известия

В России запланировали ужесточить правила выплаты алиментов

Правительственная комиссия одобрила законопроект, регламентирующий ответственность за неполную выплату алиментов. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба Ассоциации юристов России (АЮР).

Источник: AP 2021

По словам председателя правления АЮР Владимира Груздева, проект нацелен на усовершенствование системы привлечения к ответственности за неуплату алиментов. Он отметил, что ранее Федеральная служба судебных приставов не возбуждала уголовные дела в отношении должников по алиментам, в случае выплаты ими хотя бы незначительной части положенной суммы.

Нововведения подразумевают, что выплата должником небольшой суммы не будет являться основанием для отказа от возбуждения уголовного дела.
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«Каждый год дознаватели ФССП принимают несколько тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела за злостную неуплату алиментов, причем причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты. В 2019 году было принято 8 тысяч решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК “Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей”. За восемь месяцев 2020 года было принято 4,4 тыс. подобных решений», — рассказал Груздев.

Вместе с тем зачастую уже возбужденные дела закрываются по требованию прокуратуры, подчеркнул он.

В настоящее время в России неуплата алиментов влечет за собой административную ответственность, а в случае повторного нарушения — уголовную. «Подготовлены поправки в УК, а также КоАП, которые не позволят гражданам избегать ответственности за неуплату алиментов по формальным причинам: в случае выплаты ими каких-то мизерных сумм», — заявил председатель правления АЮР.

Кроме того, отказ родителя-должника от трудоустройства может быть приравнен к уклонению от алиментов, указал он.

«Принятие предлагаемых изменений позволит полностью закрыть лазейку для недобросовестных должников по алиментам», — резюмировал Груздев.

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19 мая министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что в России может появиться реестр должников по алиментам. По его словам, включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав. В частности, должнику придется предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах, а также информировать о предполагаемых поездках.

Ранее, 28 апреля, в ФССП России сообщили, что для оперативного определения места работы должников по алиментам судебным приставам могут дать доступ к электронным трудовым книжкам россиян. В настоящее время судебные приставы получают данную информацию по запросу или от самого должника.

В феврале стало известно, что судебные приставы Москвы взыскали с должников в 2020 году 96 млрд рублей. При этом за неуплату алиментов к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ за этот период было привлечено 1716 должников, по ст. 157 УК РФ возбуждено 352 уголовных дела.

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