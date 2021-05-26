Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

В частности, документ устанавливает, что с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. А с 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума, что в среднем составит 6,35 тыс. руб.
Также с 1 июля будут выплачиваться ежемесячные выплаты неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, их размер составит половину детского прожиточного минимума в регионе, что в среднем по стране около 5,6 тыс. руб.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить до 1 сентября единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет.
Послание Федеральному собранию было озвучено 21 апреля. Основной акцент был сделан на социально-экономических проблемах. Президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Отдельно Путин предложил поддержать неполные семьи.