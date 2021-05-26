14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Впервые за 3 тысячи лет в Австралии родились тасманийские дьяволы
И до конца года появятся еще.
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В дикой природе материковой Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманийские дьяволы.
Семь малышей появились на свет на охраняемой территории площадью 400 гектаров в
На материковой Австралии тасманийские дьяволы были истреблены еще 3 тысячи лет назад собаками динго и человеком. В настоящее время они обитают на острове Тасмания, но и там находятся под угрозой исчезновения
В Aussie Ark вдохновились успешным возвращением волков в Йеллоустонский национальный парк в США в 1990-х годах и решили повторить попытку с тасманийскими дьяволами. Пока что «внедрение» проходит успешно. В организации ожидают, что в этом году в
Анна Лысенко
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