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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Впервые за 3 тысячи лет в Австралии родились тасманийские дьяволы

И до конца года появятся еще.

В дикой природе материковой Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманийские дьяволы.

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Семь малышей появились на свет на охраняемой территории площадью 400 гектаров в Баррингтон-Топс в Новом Южном Уэльсе, сообщают в организации Aussie Ark. В октябре прошлого года здесь выпустили 26 особей тасманийских дьяволов в надежде, что они начнут размножаться в дикой природе континента.

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На материковой Австралии тасманийские дьяволы были истреблены еще 3 тысячи лет назад собаками динго и человеком. В настоящее время они обитают на острове Тасмания, но и там находятся под угрозой исчезновения из-за болезней, таких как лицевая опухоль тасманийского дьявола.

В Aussie Ark вдохновились успешным возвращением волков в Йеллоустонский национальный парк в США в 1990-х годах и решили повторить попытку с тасманийскими дьяволами. Пока что «внедрение» проходит успешно. В организации ожидают, что в этом году в Баррингтон-Топс появятся еще около 20 малышей. Но хищным сумчатым до сих пор угрожают лисы и дикие кошки.

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Анна Лысенко

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