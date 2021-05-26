Дефицит больших плотин: России предсказали проблемы с водой

17:32 (мск), источник: Газета.Ру
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Население и хозяйства России ежегодно страдают сначала от наводнений, а потом от безводий
«Как правило, водохранилища на реках образуются плотинами. В мире учитываются большие плотины высотой более 15 метров. Так вот, в США более 9 тысяч больших плотин, в маленькой Японии — более тысячи, в России — нет и сотни. Вдумайтесь! При этом огромные реки, в которых совершенно неравномерно распределен сток: 90% годового стока проходит за
Согласно реестру Международной комиссии по большим плотинам (МКБП), в России сегодня всего 91 большая плотина. «Реальных водохранилищ — искусственных водоемов, с объемом от 1 млн куб. м — у нас более 2 тысяч. В стране 2 млн рек и — 2 тысячи реальных водохранилищ», — продолжил Беляков.
Решить проблему, по его мнению, можно лишь с помощью масштабной госпрограммы по систематическому устройству водохранилищ и реконструкции речной системы.
Однако чиновники предложение не поддерживают.
Нельзя забывать, что любое водохранилище — большой объект, который влияет на экологию регионов, в целом меняя природные ландшафты и целые экосистемы.
Депутат считает более целесообразным идти по пути бережного отношения к водным ресурсам. «Сегодня в России реализуется профильная программа по обеспечению населения чистой и доступной водой. Но, возможно, нужно выделять на нее больше средств, чтобы проблема исчезла из повестки», — сказал он.
Председатель Совета Союза водников и мелиораторов Николай Сухой также считает необходимым сделать акцент на бережном потреблении.
«Сегодня водопотребление на душу населения растет, а, между тем, крайне важно эффективно расходовать имеющиеся у нас водные ресурсы. Например, в некоторых регионах часть территорий раньше снабжалась за счет неглубоких скважин первого горизонта, но сейчас многие из них загрязнились бытовыми и техногенными отходами, что делает их непригодными. Крайне важно реализовывать экологически мероприятия по очистке водных источников», — пояснил он.
Если идет сработка подземных горизонтов, увеличивается минерализация воды по многим компонентам, которые требуют серьезной очистки подземных вод, отметил эксперт.
«С другой стороны, идет истощение подземных горизонтов — во многих местах уже образовались воронки, понизились отметки в скважинах, и по мере нарастания водоотбора проблема будет увеличиваться», — предупредил Сухой.
Проблемными территориями Сухой назвал берега Нижней Волги, в особенности — Заволжье, а также Крым. «Правительство реализует программу по оздоровлению Волги, но она реализуется очень медленно. Это не соответствует масштабам нарастания проблем для водообеспечения населения в этих территориях», — добавил специалист.