17:32 (мск), источник: Смотрим
Высокая чувствительность к горькому может защищать людей от COVID-19
Повышенная восприимчивость к горьким вкусам увеличивает шансы людей остаться здоровыми во время пандемии нового коронавируса.
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Если
Кроме особого отношения к разным видам пищи у супердегустаторов есть своего рода суперспособность: они реже остальных заражаются COVID-19, а также переносят его легче остальных.
Авторы исследования, опубликованного в издании JAMA Network Open, не до конца понимают причины этой странной взаимосвязи, однако у них есть одно возможное объяснение.
Среди вкусовых сосочков на нашем языке есть такие, которые реагируют на горький вкус. Один из их вариантов называется T2R38.
«При стимуляции T2R38 выделяет оксид азота, который убивает или предотвращает размножение вирусов в слизистой оболочке дыхательных путей», — объясняет отоларинголог Генри Бархэм (Henry Barham) из клиники в
Как известно, многие вирусы, включая SARS-CoV-2, в первую очередь атакуют клетки дыхательных путей. К слову, мы писали о том, что коронавирус могут уничтожать ополаскиватели для рта.
В нынешнем исследовании приняли участие около 2000 здоровых людей. Учёные протестировали их способность определять горькие вкусы. Их разделили на три группы: недегустаторы, которые почти не ощущали горький вкус, дегустаторы с обычной восприимчивостью ко вкусам и супердегустаторы, которые оказались сверхчувствительны даже к небольшим концентрациям горьких веществ.
В ходе исследования 266 участников естественным образом заразились COVID-19.
Выяснилось, что среди заболевших было больше всего недегустаторов, причём они чаще остальных переносили это заболевание в тяжёлой форме.
Результат этого исследования указывают на то, что людям с притуплёнными вкусовыми ощущениями стоит гораздо внимательнее относиться к своему здоровью и всерьёз задуматься о вакцинации от коронавируса.
Существуют разнообразные тесты, которые помогают определить «дегустаторский статус». При этом есть и более простой способ: если сельдерей или брокколи кажутся человеку горькими на вкус, скорее всего, он может носить гордое звание супердегустатора.