В России стартовала вакцинация животных против COVID-19

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины “Карнивак-Ков”, разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — сказала она.
По словам Мелано, вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных. «Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», — сказала она.
Вакцина «Карнивак-Ков» — единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ «Ветеринарное благополучие».