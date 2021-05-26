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17:17 (мск), источник: ТАСС

В России стартовала вакцинация животных против COVID-19

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции стартовала в России. Об этом журналистам сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

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Источник: РИА "Новости"

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины “Карнивак-Ков”, разработанной российскими учеными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — сказала она.

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По словам Мелано, вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных. «Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле», — сказала она.

Вакцина «Карнивак-Ков» — единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ «Ветеринарное благополучие».

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