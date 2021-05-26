Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 маяЗаложение фундамента первого завода "Фольксваген", решение о постановке монумента Петру I, первый полет самолета "Русский витязь" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
17:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

На испанском пляже обнаружили древнеримский банный комплекс (видео)

Рядом с банями были найдены погреба для пищи и древнее захоронение.

Исследователи из Университета Кадиса (UCA) обнаружили на пляже Каньос-де-Мека в испанском регионе Андалусия хорошо сохранившиеся римские бани со стенами высотой более 4 метров, говорится в заявлении университета.

Читайте также
Сделано в России: отечественные товары, покорившие мир

Комплекс занимает площадь около одного гектара.

Археологи сообщают, что пока смогли раскопать только две комнаты, при этом большая часть территории остается нетронутой. Рядом с банями также была найдена средневековая керамика 12-го и 13-го веков.

Кстати, неподалеку от бань, на других раскопках на мысе Трафальгар, было обнаружено по меньшей мере семь римских соляных погребов глубиной от 1,5 до 2 метров, используемых для сохранения пищи. Помимо римских артефактов, в этом районе археологи обнаружили нетронутую доисторическую гробницу возрастом около четырех тысяч лет, в которой находились останки нескольких человек.

Министр культуры Андалусии Патрисия дель Посо отметила, что такие находки демонстрируют, что регион был невероятно привлекательным районом для разных цивилизаций и обладает богатой многовековой историей, пишет CNN.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Читайте также
Лукашенко: Протасевич собирался устроить «кровавый мятеж»
В России планируют ужесточить правила выплаты алиментов
Вторая страна ЕС одобрила вакцинацию «Спутником V»
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
Сборная России играет с Данией на чемпионате мира (трансляция)
Впервые за 3 тысячи лет в Австралии родились тасманские дьяволы
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Очередная угроза движется в РФ со стороны Китая
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Популярные темы на «Детях»
новости со всего мира, другие 312
По прозвищу Че – 3 263
Подростки и деньги 171
Вот такие ноаости 157
Леди
Наташа Королева в «цветочном» мини-платье появилась на публике Певица восхитила сеть
Новости партнеров
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Минимум по 25 тыс. рублей: в Госдуме сделали новое заявление по пенсиям
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь