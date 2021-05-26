На испанском пляже обнаружили древнеримский банный комплекс (видео)

Исследователи из Университета Кадиса (UCA) обнаружили на пляже Каньос-де-Мека в испанском регионе Андалусия хорошо сохранившиеся римские бани со стенами высотой более 4 метров, говорится в заявлении университета.
Комплекс занимает площадь около одного гектара.
Археологи сообщают, что пока смогли раскопать только две комнаты, при этом большая часть территории остается нетронутой. Рядом с банями также была найдена средневековая керамика 12-го и 13-го веков.
Кстати, неподалеку от бань, на других раскопках на мысе Трафальгар, было обнаружено по меньшей мере семь римских соляных погребов глубиной от 1,5 до 2 метров, используемых для сохранения пищи. Помимо римских артефактов, в этом районе археологи обнаружили нетронутую доисторическую гробницу возрастом около четырех тысяч лет, в которой находились останки нескольких человек.
Министр культуры Андалусии Патрисия дель Посо отметила, что такие находки демонстрируют, что регион был невероятно привлекательным районом для разных цивилизаций и обладает богатой многовековой историей, пишет CNN.