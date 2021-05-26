17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медвежья семья устроила вечеринку в бассейне в США (видео)
Три подростка с мамой около 30 минут наслаждались купанием.
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Американская семья, снявшая гостевой дом в горах Смоки Маунтинс неподалеку от города Гатлинбург, штат Теннесси, была крайне удивлена, обнаружив днем у своего бассейна медвежье семейство.
По словам американца, вместе с супругой и двумя маленькими детьми они собирались поплавать в бассейне, но заметили медведицу с тремя
Все это время владельцы дома наблюдали за гостями через стеклянную дверь и снимали их на видео.
Как рассказал автор ролика, через 20 минут после того, как медведица с медвежатами ушли, к ним пришел взрослый самец, который также попытался проникнуть в дом.
Несмотря на опасных гостей, семья осталась довольна отдыхом и описала свой опыт, как «незабываемый».
Екатерина Гура