18:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин: обязательную вакцинацию вводить нельзя
Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя. По его словам, это нецелесообразно.
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Президент считает, что граждане должны самостоятельно осознать необходимость сделать прививку.
«Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.