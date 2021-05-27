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07:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученый оценил опасность обнаруженного в Индии «желтого грибка» для россиян

Обнаруженный в Индии «желтый грибок» не представляет опасности для россиян из-за санитарных и климатических условий. Об этом РБК рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в Индии высокие влажность и температура, а санитарное состояние многих индийских водоемов и медицинских учреждений находится на довольно низком уровне. Специалист подчеркнул, что в России климатические условия отличаются, поэтому подобный грибок вряд ли появится. Хотя он отметил, что и в России есть свои грибки.

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Ученый также объяснил, что грибки появляются у переболевших коронавирусом из-за того, что организм ослабевает после болезни. Так, коронавирус сильно повреждает кровеносную, иммунную и нервную системы организма и на фоне сниженного иммунитета развиваются розовый лишай или кандидоз.

Ранее в индийском городе Газиабад зафиксировали вспышку «желтой плесени» вслед за черной и белой. О первом случае сообщил местный оториноларинголог Б. П. Тьяги. Медик рассказал, что впервые столкнулся с заражением этим грибком среди людей, обычно он наблюдается у рептилий.

До этого сообщалось, что количество зараженных «черной плесенью» (мукормикозом) в Индии приблизилось к девяти тысячам. Заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. По мнению врачей, причина может быть в стероидах, используемых для лечения коронавируса. Болезнь выявляют через 12−18 дней после выздоровления от коронавируса. Согласно проведенным исследованиям, все заболевшие мукормикозом были диабетиками, ни у одного из пациентов не наблюдалось нормального уровня сахара в крови.

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