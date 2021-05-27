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09:52 (мск), источник: Газета.Ру

Белковое расщепление: почему вакцины от COVID-19 вызывают тромбы

Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами.

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Источник: AP 2021

Немецкие ученые доказали связь между определенным типом вакцины COVID-19 и тромбообразованием у пациентов. Вызван побочный эффект аденовирусными векторами — их препараты AstraZeneca и Johnson&Johnson используют для доставки в организм человека обезвреженного коронавируса. Другие западные вакцины, такие как Pfizer, доставляют спайковый белок вируса в клетки другим способом.

Случаи тромбообразования действительно могут случаться у пациентов, получивших инъекции вакцины против коронавируса от компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson. Об этом со ссылкой на заявление группы ученых из университета Гете во Франкфурте сообщает газета The Financial Times.

Тромбы после прививки этими вакцинами образуются у одного из 100 тыс. человек. Связано это с механизмом доставки обезвреженного спайкового белка в клетки человеческого организма, утверждают исследователи.

Ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что в случае с этими препаратами спайковый белок направляется в ядро клетки, а не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где обычно коронавирус производит белки. После попадания в ядро части спайкового белка расщепляются, создавая мутации, которые не только вызывают образование иммунитета, но и приводят к возникновению тромбов.

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Профессор Рольф Маршалек, руководитель группы ученых, заявил, что создатели вакцины могут изменить секвенирование спайкового белка и предотвратить его расщепление, а следовательно — и тромбообразование.

Он также отметил, что вакцина от Johnson&Johnson в этом случае менее уязвима, чем препарат AstraZeneca. Случаи тромбоза выявили лишь у восьми человек из 7,4 млн привитых «джонсоновской» вакциной.

При этом FT указывает, что гипотеза группы Маршалека о тромбах — лишь одна из многих.

«Нет доказательств, указывающих на причинно-следственную связь между сращиванием спайкового белка и тромбозом», — подчеркнул профессор трансфузионной медицины Боннского университета Йоханнес Ольденбург.

Он также отметил, что гипотеза должна быть подтверждена экспериментально.

При этом представители Johnson&Johnson уже связались с Маршалеком и его коллегами, чтобы уточнить способ улучшения своей вакцины.

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Сообщения об образовании сгустков крови на стенках сосудов или сердечной полости у привитых вакциной AstraZeneca людей стали появляться в прессе в начале весны. Всего в Европе выявили почти 500 подобных случаев, ряд из них закончились летальным исходом.

В конце марта норвежские и немецкие ученые сообщали, что нашли возможную причину побочки. Кровь начинала свертываться из-за аутоиммунной реакции на антитела. Точный механизм этого эффекта специалистами описан не был.

В середине мая таблоид The Sun со ссылкой на источник сообщил, что у члена британской королевской семьи, супруги принца Майкла Кентского, Марии Кристины фон Рейбниц появились тромбы после того, как она в начале текущего года привилась вакциной от коронавируса AstraZeneca. По информации газеты, 76-летняя королевская особа уже около месяца проходит лечение дома из-за побочных эффектов, которые оказал препарат на ее организм. «Принцесса была не здорова и обратилась за медицинской помощью», — сказал собеседник издания.

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