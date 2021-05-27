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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Пандемия привела к многочисленным пожертвованиям

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Mail.ru Group заявила о росте пожертвований в России в 2020 году на 31%. В отчете о работе социальных проектов компании говорится, что более чем в два раза выросли пожертвования на помощь тяжелобольным взрослым, на 19% выросли сборы для пожилых людей. По мнению директора научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерины Курбангалеевой, пандемия COVID-19 спровоцировала у граждан рост сочувствия и сопричастности. А у компаний, по словам фандрайзера Фонда борьбы с лейкемией Марины Крижевской, из-за локдауна освободились деньги, которые они планировали потратить на командные мероприятия.

Mail.ru Group опубликовала годовой отчет о работе социальных инициатив, среди которых сервис «Добро Mail.ru», а также сеть «ВКонтакте». В компании зафиксировали растущее стремление россиян делать пожертвования в сети.

Так, в 2020 году общая сумма пожертвований на сервисе «Добро Mail.ru» составила 99 790 173,69 руб. В компании уточняют, что сумма на 31% больше, чем в прошлом году. По словам директора социальных проектов Mail.ru Group Александры Бабкиной, это произошло благодаря как росту регулярных пожертвований (на 23%), так и росту уникальных доноров (на 27%).

Всего в 2020 году, говорят в Mail.ru, поступило 256 300 пожертвований.

Средний размер чека — 389,56 руб., что на 2% выше, чем в прошлом году. В компании сообщают, что за год удалось собрать необходимые средства на 369 благотворительных проектов — на 15% больше, чем годом ранее. Александра Бабкина отмечает, что пожертвования на «Добро Mail.ru» делают каждые две минуты.

«В 2020 году многие НКО испытывали серьезный кризис. Он был связан с сокращением бюджетов на благотворительность у компаний, которые ранее поддерживали фонды, с отменой традиционных офлайн-мероприятий, где можно было собрать пожертвования. Рост пожертвований увидели лишь те НКО, которые использовали новые технологии или быстро начали их внедрять в начале пандемии», — говорит Александра Бабкина.

В компании также отмечают, что в 2020 году около 21 млн руб. пожертвовали на благотворительность пользователи «ВКонтакте». «Во время онлайн-фестиваля VK Fest удалось собрать более 2 млн рублей для фондов “Не напрасно”, AdVita и центра “Насилию.нет” (внесен Минюстом в реестр иноагентов.— “Ъ”)», — говорится в отчете.

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Кроме того, более чем в два раза в 2020 году выросли пожертвования на помощь тяжелобольным взрослым людям, на 19% — сборы для пожилых людей. Под помощью взрослым понимают лечение, реабилитацию, системные проекты, которые позволяют покупать оборудование для помощи сразу многим пациентам, помощь бездомным. По словам Бабкиной, тенденция роста пожертвований на эти направления — результат «масштабной работы».

«В 2016 году “Добро Mail.ru” провело исследование в партнерстве с фондом “Общественное мнение”. Тогда мы выяснили, что менее 1% россиян при наличии выбора готовы помогать тяжелобольным взрослым людям, и поставили себе цель изменить ситуацию. Для этого мы стали совершенно иначе рассказывать истории людей, которым нужна помощь, объяснять, в какие социальные связи эти взрослые включены, как от них зависят и дети, и старики, и животные», — продолжает Александра Бабкина.

В результате, подчеркивает она, сегодня на сервисе «Добро Mail.ru» помощь взрослым по объему собранных средств находится на втором месте после помощи детям, опережая и помощь животным, и пожилым людям, и экологические проекты.

Фандрайзер Фонда борьбы с лейкемией (помогает взрослым с онкогематологическими заболеваниями) Марина Крижевская подтверждает, что в 2020 году пожертвования выросли, притом что средний чек, напротив, сократился. «До пандемии мы говорили о среднем чеке от физических лиц в 1 тыс. руб. В пандемический год сумма снизилась до 500 руб. С другой стороны, самих пожертвований стало больше», — говорит Крижевская.

Она объяснила, что подопечные фонда столкнулись «не только с опасностью заболеть коронавирусом, но и со сложностями с госпитализацией, с трансплантациями костного мозга»: «Мы об этом говорили, и я думаю, в связи с этим люди активнее жертвовали, просто понимая, что кому-то тяжелее». Марина Крижевская добавляет, что пожертвования также выросли за счет компаний, у которых из-за локдауна освободились бюджеты, предназначенные ранее на тимбилдинг и прочие командные мероприятия.

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По словам директора научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерины Курбангалеевой, пандемия COVID-19 спровоцировала рост сочувствия и сопричастности: «Те, у кого положение оставалось стабильным, считали своим долгом делиться с теми, кому в это время было хуже».

Рост пожертвований в целом Курбангалеева называет «нормальной практикой». Участие в благотворительности в России, объясняет она, еще не стало нормой, но уже «привычное дело».

«Можно сказать, что наше общество понемногу взрослеет, особенно это показывает более активное желание помогать тяжелобольным взрослым и пожилым людям, — говорит Екатерина Курбангалеева. — С другой стороны, опросы показывают, что помощь реальными действиями по-прежнему не так распространена. Когда людям перечисляют все возможные варианты волонтерства — от помощи деньгами, репостами и заканчивая тем, что завтра лично отнести продуктовый или лекарственный набор пожилому человеку, — выбирают в первую очередь помощь через интернет, то есть репосты, потом деньги и только потом реальные действия».

Наталья Костарнова

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