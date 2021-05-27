Пандемия привела к многочисленным пожертвованиям

12:58 (мск), источник: Коммерсантъ
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Mail.ru Group заявила о росте пожертвований в России в 2020 году на 31%. В отчете о работе социальных проектов компании говорится, что более чем в два раза выросли пожертвования на помощь тяжелобольным взрослым, на 19% выросли сборы для пожилых людей. По мнению директора
Mail.ru Group опубликовала годовой отчет о работе социальных инициатив, среди которых сервис «Добро Mail.ru», а также сеть «ВКонтакте». В компании зафиксировали растущее стремление россиян делать пожертвования в сети.
Так, в 2020 году общая сумма пожертвований на сервисе «Добро Mail.ru» составила 99 790 173,69 руб. В компании уточняют, что сумма на 31% больше, чем в прошлом году. По словам директора социальных проектов Mail.ru Group Александры Бабкиной, это произошло благодаря как росту регулярных пожертвований (на 23%), так и росту уникальных доноров (на 27%).
Средний размер чека — 389,56 руб., что на 2% выше, чем в прошлом году. В компании сообщают, что за год удалось собрать необходимые средства на 369 благотворительных проектов — на 15% больше, чем годом ранее. Александра Бабкина отмечает, что пожертвования на «Добро Mail.ru» делают каждые две минуты.
«В 2020 году многие НКО испытывали серьезный кризис. Он был связан с сокращением бюджетов на благотворительность у компаний, которые ранее поддерживали фонды, с отменой традиционных
В компании также отмечают, что в 2020 году около 21 млн руб. пожертвовали на благотворительность пользователи «ВКонтакте». «Во время
Кроме того, более чем в два раза в 2020 году выросли пожертвования на помощь тяжелобольным взрослым людям, на 19% — сборы для пожилых людей. Под помощью взрослым понимают лечение, реабилитацию, системные проекты, которые позволяют покупать оборудование для помощи сразу многим пациентам, помощь бездомным. По словам Бабкиной, тенденция роста пожертвований на эти направления — результат «масштабной работы».
«В 2016 году “Добро Mail.ru” провело исследование в партнерстве с фондом “Общественное мнение”. Тогда мы выяснили, что менее 1% россиян при наличии выбора готовы помогать тяжелобольным взрослым людям, и поставили себе цель изменить ситуацию. Для этого мы стали совершенно иначе рассказывать истории людей, которым нужна помощь, объяснять, в какие социальные связи эти взрослые включены, как от них зависят и дети, и старики, и животные», — продолжает Александра Бабкина.
Фандрайзер Фонда борьбы с лейкемией (помогает взрослым с онкогематологическими заболеваниями) Марина Крижевская подтверждает, что в 2020 году пожертвования выросли, притом что средний чек, напротив, сократился. «До пандемии мы говорили о среднем чеке от физических лиц в 1 тыс. руб. В пандемический год сумма снизилась до 500 руб. С другой стороны, самих пожертвований стало больше», — говорит Крижевская.
Она объяснила, что подопечные фонда столкнулись «не только с опасностью заболеть коронавирусом, но и со сложностями с госпитализацией, с трансплантациями костного мозга»: «Мы об этом говорили, и я думаю, в связи с этим люди активнее жертвовали, просто понимая, что
По словам директора
Рост пожертвований в целом Курбангалеева называет «нормальной практикой». Участие в благотворительности в России, объясняет она, еще не стало нормой, но уже «привычное дело».
«Можно сказать, что наше общество понемногу взрослеет, особенно это показывает более активное желание помогать тяжелобольным взрослым и пожилым людям, — говорит Екатерина Курбангалеева. — С другой стороны, опросы показывают, что помощь реальными действиями
Наталья Костарнова