10:46 (мск), источник: Газета.Ру
Манижа пригрозила изданию Wonderzine судом за клевету
Певица Манижа Сангин (Manizha) заявила, что ее команда юристов готовится подать в суд на издание Wonderzine.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Причиной стала колонка Юлии Таратуты под заголовком «Почему выступление Манижи на “Евровидении” не радует». В частности, в ней говорится возможном «покровительстве» исполнительницы со стороны администрации президента и влиятельного бизнесмена. «В отличие от журналистки, которая “не исключает” правдивость расследований цитируемого
Манижа указала на официальную позицию издания: «Мы боремся со стереотипами и продвигаем идею уважения к индивидуальности — как своей, так и окружающих. Наши героини не боятся начинать с нуля и добиваются успехов там, где раньше доминировали мужчины». «Как при такой позиции издания одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину? Я с удовольствием взгляну на подтверждение информации, которые вы, Wonderzine, так легко вбросили в публичную среду», — пишет певица.
В Роттердаме 22 мая завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская
Российская исполнительница Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman.