11:33 (мск), источник: Секрет Фирмы
Зарплаты российских заключённых оказались выше 200 тысяч рублей
Доходы осуждённых к принудительным работам россиян оказались выше, чем у многих на воле. По версии ФСИН, заключённые, отбывающие своё наказание в
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О заработной плате арестантов «Известиям» рассказала начальник
Средняя зарплата осуждённых на таких местах, по данным ФСИН, составляет 20 000 — 24 000 рублей. Однако в отдельных случаях они доходят и до 80 000, 100 000 и даже 220 000 рублей. Максимальную ставку зафиксировали в Белгородской области — 224 000 рублей в месяц. Также есть примеры получения за принудительные работы зарплаты в 102 000 рублей (Новгородская область) и 94 000 рублей (Приморский край).
Труд заключённых начали использовать в российских
А те, кто уже отбыл не менее трети срока заключения и не нарушил правил внутреннего распорядка, даже получают возможность жить со своей семьёй в собственной или съёмной квартире.
Ранее глава ФСИН уже предлагал использовать труд сидельцев более широко, отчасти компенсировав этим нехватку мигрантов. По оценкам ведомства, всего в России около 180 000 заключённых имеют право на замену своего наказания принудительными работами, но пока по всей территории страны существует лишь 117 исправительных центров с возможностью размещения там 8700 человек. ФСИН считает перспективным привлекать осуждённых к работам на стройке, в сельском хозяйстве, в мусорной отрасли и в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.
В то же время представителей бизнеса и правозащитников удивила такая оценка зарплат на принудительных работах. По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, никакие аграрии не стали бы нанимать заключённых на зарплаты выше рынка и выше, чем получают мигранты, — это просто невыгодно. По данным
«Суммы, которые приводит ФСИН, можно назвать фантастическими. Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение, — указал Мельников. — Трёхзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды. Я лично за свою работу ни разу не видел заключённого, который получал бы порядка 200 000 рублей. Возможно, такие зарплаты имеет