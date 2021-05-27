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11:33 (мск), источник: Секрет Фирмы

Зарплаты российских заключённых оказались выше 200 тысяч рублей

Доходы осуждённых к принудительным работам россиян оказались выше, чем у многих на воле. По версии ФСИН, заключённые, отбывающие своё наказание в бизнес-компаниях, могут получать от 20 000 до 224 000 рублей в месяц. Однако правозащитники и представители бизнес-сообщества назвали такие суммы фантастическими и посоветовали россиянам не торопиться в тюрьму.

Источник: РИА "Новости"

О заработной плате арестантов «Известиям» рассказала начальник пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Паньшина. По её словам, бизнес охотно сотрудничает с колониями и проявляет большой интерес к использованию труда осуждённых. Уже сейчас в 11 регионах создано 715 мест для приговорённых к принудительным работам, и предприниматели готовы увеличить их количество.

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Средняя зарплата осуждённых на таких местах, по данным ФСИН, составляет 20 000 — 24 000 рублей. Однако в отдельных случаях они доходят и до 80 000, 100 000 и даже 220 000 рублей. Максимальную ставку зафиксировали в Белгородской области — 224 000 рублей в месяц. Также есть примеры получения за принудительные работы зарплаты в 102 000 рублей (Новгородская область) и 94 000 рублей (Приморский край).

Труд заключённых начали использовать в российских бизнес-компаниях в 2020 году, когда приняли закон о возможности создания исправительных центров на базе объектов коммерческих организаций. Первыми возможность привлечь работников на таких условиях оценили аграрии: заключённые работают в огороженных теплицах под охраной.

При этом принудительные работы не подразумевают изоляцию от общества: администрация исправительного центра следит за безопасностью на таких объектах, но подневольные сотрудники сами добираются из тюрьмы до работы и обратно.

А те, кто уже отбыл не менее трети срока заключения и не нарушил правил внутреннего распорядка, даже получают возможность жить со своей семьёй в собственной или съёмной квартире.

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Ранее глава ФСИН уже предлагал использовать труд сидельцев более широко, отчасти компенсировав этим нехватку мигрантов. По оценкам ведомства, всего в России около 180 000 заключённых имеют право на замену своего наказания принудительными работами, но пока по всей территории страны существует лишь 117 исправительных центров с возможностью размещения там 8700 человек. ФСИН считает перспективным привлекать осуждённых к работам на стройке, в сельском хозяйстве, в мусорной отрасли и в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

В то же время представителей бизнеса и правозащитников удивила такая оценка зарплат на принудительных работах. По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, никакие аграрии не стали бы нанимать заключённых на зарплаты выше рынка и выше, чем получают мигранты, — это просто невыгодно. По данным вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, заключённые в СИЗО и рабочие хозотрядов в колониях получают от 3000 до 7000 рублей в месяц, а в бизнес-организациях могут зарабатывать около 15 000 рублей, но их доход в любом случае чаще всего не превышает одного МРОТ.

«Суммы, которые приводит ФСИН, можно назвать фантастическими. Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение, — указал Мельников. — Трёхзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды. Я лично за свою работу ни разу не видел заключённого, который получал бы порядка 200 000 рублей. Возможно, такие зарплаты имеет кто-то из “своих”. Например, генеральный директор какой-то компании, который оказался в СИЗО, а потом с аффилированной фирмой был заключен контракт, чтобы он мог получать высокую зарплату», — предположил эксперт.

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