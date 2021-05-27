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12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России (фото)

Места, которые сыграли немаловажную роль в истории нашей страны

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27 мая 1703 года на Заячьем острове Петр I заложил Петропавловскую крепость, с которой началась история Санкт-Петербурга. В связи с этим мы решили вспомнить самые интересные и древние крепости, которые находятся на территории России.

РИА "Новости"
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Петропавловская крепость

В начале 1700-х годов Россия воевала со шведами, и, чтобы преградить врагам путь в глубь России, Петр I в 1703 году приказал построить на Балтике защитный бастион. Так на Заячьем острове в Санкт-Петербурге и появилась Петропавловская крепость. 

Примечательно, что в ее стенах не произошло ни одного сражения, зато она использовалась в качестве тюрьмы для политических преступников. Во время Октябрьской революции крепость оказалась в эпицентре событий — артиллерийские выстрелы с ее стен параллельно с выстрелами пушек с крейсера «Аврора» известили о начале штурма Зимнего дворца.

РИА "Новости"
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Цитадель «Нарын-Кала»

Это оборонительное сооружение считается самым древним в России. Крепость находится в Дагестане, недалеко от Дербента. Цитадель «Нарын-Кала» была возведена в начале IV века во время правления персидской династии Сасанидов. Она обороняла от вторжения кочевников и закрывала проливы, которые вели в Персию. 

Сейчас цитадель представляет собой 40-километровую крепостную стену, за которой находится фрагмент ханского дворца, помещение бань, традиционная подземная тюрьма (зиндан), ворота Орта-капы, а также старейшие храмы в России — крестово-купольная церковь и джума-мечеть.

РИА "Новости"
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Форты Кронштадта

В 30 километрах от Санкт-Петербурга на искусственных островах в Финском заливе расположены знаменитые морские форты, которые также были построены Петром I в качестве защиты от шведов. Всего вокруг Кронштадта расположено 17 морских фортов и 2 береговых форта. Примечательно, что макет первого форта «Кроншлот» царь разрабатывал лично. 

Посетить форты можно лично или с туристической группой — из Кронштадта и Санкт-Петербурга проводятся специальные морские экскурсии. Кстати, в форте «Константин» находится действующий культурно-туристический центр, и периодически здесь проходят реконструкции и фестивали.

РИА "Новости"
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Новгородская крепость

Впервые Новгородская крепость упоминается в летописях 1044 года, когда городом правил князь Владимир Ярославич. Тогда «Новгородский детинец» был еще деревянным. Лишь спустя три столетия его решили укрепить и перестроили из более прочного материала. Это первая русская крепость, построенная из красного кирпича. До этого крепости возводили из дерева, белого кирпича, камня. 

Интересно, что именно из стен Новгородской крепости на бой со шведами выступали дружины Александра Невского. Крепость расположена в Великом Новгороде, а вход на ее территорию бесплатный.

РИА "Новости"
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Генуэзская крепость в Судаке

По легенде эту крепость возвели еще в 212 году аланы. Но археологи не нашли этому никаких подтверждений, а потому годом основания считают 1371 год, когда генуэзцы начали перестраивать и укреплять форпост на горе Дженевез-Кая. Это оборонительное сооружение должно было защищать их от нападения венецианцев и татаро-монголов. До наших дней сохранились главные ворота со стрельницей, 12 боевых башен, консульский замок и мечеть Падишах-Джами. Судакская крепость в Крыму сейчас является музеем-заповедником, а потому вход на территорию платный.

РИА "Новости"
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Шлиссельбургская крепость (крепость «Орешек»)

Эта древняя русская крепость находится на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбурга в Ленинградской области. В 1323 году ее построил Юрий Данилович, внук Юрия Долгорукого, в качестве защиты от шведов, с которыми Новгородская республика и Шведское королевство воевали уже около 30 лет. Шлиссельбургская крепость также вошла в историю как «Русская Бастилия» — долгое время в ней находилась тюрьма для политических заключенных.

РИА "Новости"
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Ивангородская крепость

Иван III заложил крепость на Девичьей горе в Ивангороде (Ленинградская область, на границе с Эстонией) в 1492 году как новый форпост, расширяющий русские выходы к Балтийскому морю и защищающий русские земли от Ливонии и Швеции. Ивангородская крепость уникальна — она была построена напротив вражеской — ливонской крепости Нарва. Их разделяла лишь 150-метровая река Нарва. 

Ивангородская крепость расположена в пограничной зоне, поэтому для посещения требуется заранее оформить разрешение на въезд. А отправиться на экскурсию в составе туристической группы не составит никакого труда.

РИА "Новости"
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Псковская крепость

Первое упоминание о крепости относится к 903 году. Изначально крепость была традиционная деревянная, а каменные стены начали строить здесь лишь в XIII веке как защиту от ливонцев, новгородцев и литовцев, которые стали все чаще нападать на город, пользуясь речными торговыми путями. Каменная Псковская крепость состояла из пяти колец стен, растянувшихся на 9 километров и окружавших Кром (Псковский Кремль). А высота башен составляла около 35 метров. Такая структура помогла крепости выдержать множество осад. 

Сегодня цитадель представляет собой популярную туристическую достопримечательность и открыта для посещения.

РИА "Новости"
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Выборгский замок

Выборгский замок («Святая крепость») — это единственная европейская средневековая крепость на территории России, которая сохранилась практически полностью. Она была заложена шведами в 1293 году во время Третьего крестового похода. Добравшись до побережья Финского залива, они напали на поселение карел. А на месте карельского сторожевого пункта, находившегося рядом на острове, и решили строить свою крепость, которая являлась главной пограничной цитаделью Швеции на востоке.

РИА "Новости"
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Копорская крепость

Рыцари Ливонского ордена в 1237 году построили на территории нынешней Ленинградской области деревянную крепость. Через четыре года ее отбил и разрушил Александр Невский, но поскольку место отлично подходило для обороны, было принято решение построить здесь новую, более прочную каменную крепость. 

Копорская крепость стоит на скальном мысе, поэтому все четыре защитные башни построены на северной стороне. Сегодня на территории цитадели можно увидеть не только стены и башни, но и руины Преображенской церкви (1296 год), посреди которых организован действующий храм. На территорию крепости можно попасть в составе экскурсионной группы.

РИА "Новости"
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Соловецкая крепость

Соловецкая крепость является частью монастырского комплекса. Ее строительство было начато в конце XVI века и закончилось в начале XVII века — в 1621 году. Это уникальное фортификационное сооружение должно было защищать местных монахов от шведских захватчиков. Крепость дважды подвергалась нападению, а на ее стенах сохранились выбоины от снарядов. 

С июня по октябрь на территорию комплекса можно попасть на теплоходе от Кеми и Беломорска, а в остальное время — только по воздуху. Крепость открыта как для самостоятельного посещения, так и для экскурсий.

Екатерина Гура

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