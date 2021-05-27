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13:28 (мск), источник: Смотрим

Омбудсмен: огромные зарплаты заключенных это исключение, ошибка или нелегальные схемы

Высокие зарплаты заключенных в России — это исключение из правил, скорее всего, речь идет о мошеннических схемах, заявил общественный омбудсмен по вопросам прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Источник: vero_vig_050/СС0

Таким образом он опроверг обнародованную ранее информацию ФСИН, приведенную в статье «Известий», о том, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 тысяч до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, передает РИА Новости​​​.

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«Скорее всего, это исключение, ошибка или нелегальные схемы, о которых не имеет смысла рассуждать», — прокомментировал Порочкин, состоящий в генсовете Партии Роста.

Он заявил, что средняя зарплата в рамках принудительного труда зачастую не превышает МРОТ.

Как сообщалось, ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, где обычно работают трудовые мигранты.

По словам главы ФСИН, таким образом можно будет решить проблему нехватки трудовых мигрантов и социализировать заключенных.

Калашников отметил, что на замену наказания принудительными работами имею право 188 тысяч человек.

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