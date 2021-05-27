Омбудсмен: огромные зарплаты заключенных это исключение, ошибка или нелегальные схемы

Таким образом он опроверг обнародованную ранее информацию ФСИН, приведенную в статье «Известий», о том, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 тысяч до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, передает РИА Новости.
«Скорее всего, это исключение, ошибка или нелегальные схемы, о которых не имеет смысла рассуждать», — прокомментировал Порочкин, состоящий в генсовете Партии Роста.
Он заявил, что средняя зарплата в рамках принудительного труда зачастую не превышает МРОТ.
Как сообщалось, ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, где обычно работают трудовые мигранты.
По словам главы ФСИН, таким образом можно будет решить проблему нехватки трудовых мигрантов и социализировать заключенных.
Калашников отметил, что на замену наказания принудительными работами имею право 188 тысяч человек.