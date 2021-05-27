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14:29 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака-терапевт из Украины стала психологом

И даже получила соответствующий сертификат.

Испанская водяная собака по имени Банана из Украины получила сертификат терапевта и стала профессиональным психологом. Об этом рассказало издание Hromadske.

Собака прошла десятки часов теоретических и практических заданий и в итоге успешно сдала экзамен. Теперь в паре с психологом Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Банана помогает спасателям, которые подверглись серьезному стрессу во время работы.

Такой метод лечения называется канистерапией и давно практикуется во всем мире при работе с детьми, студентами, пенсионерами и особенными людьми.

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