14:29 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Собака-терапевт из Украины стала психологом
И даже получила соответствующий сертификат.
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Испанская водяная собака по имени Банана из Украины получила сертификат терапевта и стала профессиональным психологом. Об этом рассказало издание Hromadske.
Собака прошла десятки часов теоретических и практических заданий и в итоге успешно сдала экзамен. Теперь в паре с психологом Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Банана помогает спасателям, которые подверглись серьезному стрессу во время работы.
Такой метод лечения называется канистерапией и давно практикуется во всем мире при работе с детьми, студентами, пенсионерами и особенными людьми.