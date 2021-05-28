12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в соусах
В день рождения майонеза вспоминаем и другие известные соусы
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В день рождения майонеза вспоминаем и другие известные соусы
28 мая в мире отмечается день рождения майонеза. Согласно легенде, именно в этот день в 1756 году повара французского гарнизона, располагавшегося в испанском городе Маон, впервые приготовили этот знаменитый соус из оливкового масла, яиц и лимонов. В честь этого события предлагаем вам вспомнить и другие известные соусы и проверить, насколько хорошо вы в них разбираетесь.
Екатерина Гура