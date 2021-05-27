Главный редактор Wonderzine ответила на претензии Манижи

«Я до сих пор не до конца понимаю суть претензий певицы Манижи, поскольку она их не конкретизировала. Она только сказала, что она оскорблена, расстроена, разочарована в издании Wonderzine, которое она, оказывается, так любит столько лет», — рассказала главный редактор Wonderzine.
Главред издания предположила, что поводом для иска может стать колонка, в которой озвучили версию о связи Манижи с высокопоставленными чиновниками и предпринимателями, благодаря которым якобы она стала участницей «Евровидения». Однако Юлия Таратута уточнила, что на сайте издания «Ленправда», ссылка на который указана в тексте, эта информация «висит уже несколько месяцев».
«Поэтому нас удивило, что она посчитала нужным высказать свою претензию именно к нашему изданию. Очевидно, ей не понравился сам посыл текста», — отметила Таратута.
По словам журналистки, у нее «не было задачи как-то специально опорочить певицу Манижу». Ранее певица Манижа написала в своем Instagram, что ее команда юристов готовится подать судебный иск за клевету на Wonderzine за колонку Юлии Таратуты под заголовком «Почему выступление Манижи на “Евровидении” не радует».