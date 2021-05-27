Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 маяОбщероссийский день библиотек, основание Санкт-Петербурга и другие события
Фоторепортажи
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
14:45 (мск), источник: Газета.Ру

Главный редактор Wonderzine ответила на претензии Манижи

Главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута рассказала, что удивилась претензиям Манижи. Ранее певица заявила, что планирует подать в суд на журнал за клевету. Таратута сообщила «Газете.Ru», что пока сама не понимает, в чем обвиняют издание.

Источник: РИА "Новости"

«Я до сих пор не до конца понимаю суть претензий певицы Манижи, поскольку она их не конкретизировала. Она только сказала, что она оскорблена, расстроена, разочарована в издании Wonderzine, которое она, оказывается, так любит столько лет», — рассказала главный редактор Wonderzine.

Новость
Рудковская назвала ошибку Манижи на «Евровидении»

Главред издания предположила, что поводом для иска может стать колонка, в которой озвучили версию о связи Манижи с высокопоставленными чиновниками и предпринимателями, благодаря которым якобы она стала участницей «Евровидения». Однако Юлия Таратута уточнила, что на сайте издания «Ленправда», ссылка на который указана в тексте, эта информация «висит уже несколько месяцев».

«Поэтому нас удивило, что она посчитала нужным высказать свою претензию именно к нашему изданию. Очевидно, ей не понравился сам посыл текста», — отметила Таратута.

По словам журналистки, у нее «не было задачи как-то специально опорочить певицу Манижу». Ранее певица Манижа написала в своем Instagram, что ее команда юристов готовится подать судебный иск за клевету на Wonderzine за колонку Юлии Таратуты под заголовком «Почему выступление Манижи на “Евровидении” не радует».

Во время загрузки произошла ошибка.
 ФСИН сообщила о зарплатах заключенных в сотни тысяч рублей
«Пропагандистский прием»: почему Украина отказалась от электроэнергии из России
Песков: Путин не извинялся перед Лукашенко
Байден поручил спецслужбам определить происхождение COVID-19
Аналитики назвали самое популярное время звонков мошенников
Угрожает ли миру «олимпийский» штамм коронавируса
Отменен оправдательный приговор врачам Сушкевич и Белой
Где находятся самые интересные крепости России (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Пророчества Мессинга о России сбываются
Горячие темы на Авто
А что в Белоруссии произошло? И в Риге... 428
Доразвивались-- 147
Реорганизация или банкротство Управляющей Компании, жильцы останутся крайними? 90
Вы на счёт пенсионной реформы переживаете, а тут намного страшнее предложение поступило))) 68
Кино
Киркоров и Пугачева воссоединились в шоу Галкина Новый выпуск передачи «Сегодня вечером» будет посвящен Кристине Орбакайте, отметившей 50-летие
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Популярные темы на «Детях»
Не есть после 6 145
Ситуация на детской площадке 96
Можно ли запретить ходить на чужую детскую площадку? 93
Что подарить новорожденному в начале лета? 66
Леди
Как худеет 54-летняя Мария Шукшина 27 мая Мария Шукшина отмечает 54-летие
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
С 1 июля Мишустин утвердил новые пособия: кто получит 6 300 рублей
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь