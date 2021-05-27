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18:47 (мск), источник: Известия

Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

В России от коронавируса полностью привиты 10% граждан. Об этом 27 мая сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

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Источник: РИА "Новости"

Выступая на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021», он сообщил, что в Израиле, Великобритании и США, где вакцинировано более половины населения, заметно явное снижение заболеваемости COVID-19 и смертности, что доказывает эффективность массовой иммунизации. При этом Гущин указал, что Россия пока отстает в этом плане от других стран.

Ранее 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация плана по вакцинации от коронавируса зависит от самих россиян, так как государство выполнило все необходимые шаги для того, чтобы «создать инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов».

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Днем ранее президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса, отметив, что российские вакцины от COVID-19 надежны и безопасны. При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

Масштабная вакцинация в России стартовала в январе, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», ставший первым препаратом от COVID-19 в стране и мире, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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