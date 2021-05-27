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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показали, как выглядят альпаки и ламы с летней стрижкой (видео)

Довольно забавное зрелище.

В Сети появилось видео с альпаками и ламами, которое за короткий срок стало вирусным и разлетелось по соцсетям. В ролике жительница США продемонстрировала животных с фермы, которых постригли на лето.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка рассказала, что в жаркую погоду лам и альпак стригут как овец, но выглядят они при этом намного забавнее. Фермерша уточнила, что животные находятся в отличной форме — они хорошо едят и о них заботятся, но поскольку меха у них очень много, то без него они выглядят очень худыми и нелепыми.

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Екатерина Гура

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