18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро
Владелец «произведения» получил в подтверждение сертификат
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В Италии прошел аукцион
Как рассказал Гарау, его работа имеет размеры 1,5 на 1,5 метра и может поместиться только в частном доме и желательно на открытом воздухе. Хоть увидеть ее никто не сможет, новый владелец скульптуры имеет доказательство своей покупки — специальный сертификат на право собственности на нематериальную скульптуру.
«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она создана из пространства, мыслей и энергии», — пояснил автор произведения. Он также уточнил: поскольку его работа невидима, то не может быть воспроизведена и скопирована, а значит — она уникальна.
Отметим, что это уже не первая невидимая скульптура Гарау. В феврале прошлого года художник «выставил» на площади в Милане свою работу «Будда в созерцании» — она представляла собой пустое пространство, ограниченное лентами на полу.
Екатерина Гура