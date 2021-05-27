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18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

Владелец «произведения» получил в подтверждение сертификат

В Италии прошел аукцион Art-Rite, который занимается продажей произведений современного искусства. Главной звездой мероприятия стал художник Сальваторе Гарау, который умудрился продать с молотка невидимую скульптуру. Анонимный покупатель заплатил за несуществующее произведение под названием I am («Я есть») 15 тысяч евро (около 1,3 миллиона рублей). Кстати, первоначальная стоимость невидимой скульптуры была в 2,5 раза ниже, пишет Italy 24 News.

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Как рассказал Гарау, его работа имеет размеры 1,5 на 1,5 метра и может поместиться только в частном доме и желательно на открытом воздухе. Хоть увидеть ее никто не сможет, новый владелец скульптуры имеет доказательство своей покупки — специальный сертификат на право собственности на нематериальную скульптуру.

«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она создана из пространства, мыслей и энергии», — пояснил автор произведения. Он также уточнил: поскольку его работа невидима, то не может быть воспроизведена и скопирована, а значит — она уникальна.

Отметим, что это уже не первая невидимая скульптура Гарау. В феврале прошлого года художник «выставил» на площади в Милане свою работу «Будда в созерцании» — она представляла собой пустое пространство, ограниченное лентами на полу.

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Екатерина Гура

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