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20:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые: иммунитет к коронавирусу у переболевших Covid-19 может быть пожизненным

У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий — причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

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Источник: GETTY IMAGES

К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых.

Первое — проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) — опубликовал на этой неделе журнал Nature. Второе — написанное коллективом лаборатории моллекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке — еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано в виде препринта.

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До последнего времени считалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции не будет длиться долго. Такой вывод ученые сделали по результатам многочисленных исследований, показавших, что у большинства пациентов концентрация в крови специфических антител (именно они обеспечивают защиту от вируса) начинает быстро падать уже через несколько месяцев после выздоровления.

Большинство экспертов оценивало продолжительность эффективной иммунной защиты примерно в 1,5−2 года, так что результаты новых иследований стали для них приятной неожиданностью.

Впрочем, опрошенные Би-би-си независимые эксперты призывают отнестись к новости со сдержанным оптимизмом и не радоваться раньше времени. В конце концов, в научной литературе описано уже несколько подтвержденных случаев повторного заражения Covid-19, а версия о пожизненном иммунитете на сегодняшний день пока остается теорией — хоть и очень правдоподобной.

Запомнить врага в лицо

Специфический иммунитет (то есть защищающий от какой-то конкретной болезни) в нашем организме обеспечивают не только растворенные в крови белковые молекулы-антитела, но и так называемые Т-клетки памяти.

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Встретившись с возбудителем новой, неизвестной инфекции и подобрав к нему «ключ», лимфоциты запоминают вредителя — и при повторном заражении сразу же запускают в производство нейтрализующие антитела необходимой формы, обеспечивая быстрый и эффективный иммунный ответ.

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе наблюдали за состоянием и изменениями в крови 77 пациентов, перенесших Covid-19 в основном в легкой форме (госпитализация потребовалась лишь шести), на протяжении почти года. Все это время концентрация защитных антител, которые помогли больному справиться с болезнью, продолжала снижаться: сначала очень быстро, потом (в среднем через четыре месяца после выздоровления) чуть медленнее.

Однако, как рассказал основной автор исследования, профессор иммунологии Али Эллебеди, в какой-то момент уровень антител прекращал снижение и выходил на плато.

Поскольку клетки памяти, хранящие информацию о коронавирусе, сохраняли активность и поддерживали какую-то минимальную необходимую пациенту концентрацию защитных молекул.

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«Мы обнаружили у пациентов клетки, производящие антитела [к вирусу Sars-Cov-2], через 11 месяцев после появления симптомов болезни, — рассказывает основной автор исследования, профессор иммунологии Али Эллебеди. — Эти клетки будут продолжать жить в теле пациента и производить необходимые антитела, пока жив он сам. А значит, и иммунитет будет долговременным».

Помимо регулярных анализов крови, у двух десятков пациентов ученые дважды брали для исследования и образцы костного мозга: сначала через 7−8 месяцев, а потом через год после заражения. Специальные Т-лимфоциты памяти, запрограммированные на производство «ковидных» антител, были обнаружены в 15 образцах из 19.

В анализах контрольной группы (то есть не переболевших вирусом людей) таких специфических клеток к вирусу не оказалось ни у кого.

«Неограниченное количество времени»

Если Covid-19 проходит у пациента в легкой форме, тесты перестают показывать наличие вируса в его организме уже через 2−3 недели после заражения, напоминает профессор Эллебеди. Так что обнаруженные клетки памяти не могут быть «свежей» иммунной реакцией.

Источник: SCIENCE PHOTO LIBRARY

«В ткани костного мозга они находятся в своего рода спячке, продолжая при этом производить какое-то количество антител, — объясняет профессор. — Так они делали с самого выздоровления пациента — и так будут продолжать делать на протяжении неограниченного количества времени».

По словам авторов статьи в Nature, логично предположить, что иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, окажется столь же продолжительным. Также не исключено, что на длительную защиту могут рассчитывать и пациенты, которые перенесли Covid-19 вообще безо всяких симптомов.

Впрочем, для начала нужно выяснить, насколько защищены те, у кого коронавирус протекал тяжело.

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Есть версия, что у тяжелых больных гипертрофированная реакция на инфекцию, фактически вылившаяся в аутоиммунное заболевание (так называемый цитокиновый шторм), могла лишь ослабить организм и помешать долгосрочному иммунитету сформироваться.

Независимые эксперты, не имевшие отношения к исследованию, в целом согласны с доводами авторов статьи в Nature, но призывают не делать из нее слишком далеко идущих выводов — особенно учитывая то, что вирус постоянно мутирует.

«К сожалению, никакие измерения клеток иммунной системы не дадут нам возможности с точностью предсказать, будут ли повторные заражения, как скоро они начнутся, как часто будут происходить и насколько тяжело будет протекать заболевание», — подчеркивает профессор Александр Эдвардс, преподающий в Школе фармации при Университете Рединга.

«Конечно, данные иммунологов важны и это отличная новость, но она не дает нам ответа на вопрос, как эпидемия будет развиваться дальше. На этот вопрос способны ответить только эпидимеологические исследования, которые ведут мониторинг выздоровевших пациентов и сравнивают их с теми, кто еще не переболел. А эти работы пока показывают, что повторное заражение возможно».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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