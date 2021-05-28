Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году

Минтруд разработал проект пилота по внедрению новых принципов оплаты труда для работников здравоохранения. Проект постановления ведомства был представлен на последнем заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Как следует из этого документа, ведомство проведет пилот в семи российских регионах — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Он начнется в ноябре 2021 года и продлится до марта 2022 года.
В этот период работники региональных больниц и поликлиник будут получать зарплату, рассчитанную по новым принципам.
Так, их оклады будут считаться с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. При этом размер окладов не сможет быть меньше нынешнего уровня.
Как пояснила участникам совещания глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова, методики расчета этих коэффициентов ведомство создаст к августу этого года.
«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут», — отметила она.
По предварительным расчетам ведомства, региональные коэффициенты по стране могут различаться в несколько раз: если для Москвы предложен коэффициент 3, а для Санкт-Петербурга — 2,5, то для регионов он будет равен 1.
Как рассказали «Ъ» участвовавшие в заседании профсоюзы медицинских работников, именно эти расчеты министерства вызывают больше всего вопросов.
«В Трудовом кодексе ясно сказано — не должно быть дискриминации зарплаты по географическому признаку при равном объеме работы», — говорит советник главы профсоюза медработников ФНПР Михаил Андрочников.
По его словам, профсоюз надеется принять участие в создании методики расчета региональных коэффициентов и ставит своей целью сократить дифференциацию зарплат по регионам.
Как отмечает глава профсоюза «Действие», входящего в состав Конфедерации труда России, Андрей Коновал, Минтруд также пока не представил и методику расчета коэффициента должностных окладов.
«Сейчас во многих больницах существует огромная разница между зарплатой руководителя больницы и его подчиненного. Пока неясно, как Минтруд планирует бороться с этой проблемой», — подчеркнул он. Также, по словам Андрея Коновала, в ведомстве пока не уточнили, от какого минимального показателя они будут считать размер окладов. «Мы считаем, за основу необходимо взять средний трудовой доход по региону, МРОТ или медианный доход», — отмечает он.
Как следует из постановления правительства, Минтруд планирует обобщить результаты пилота к концу июня 2022 года. К этому же сроку ведомство подготовит постановление, вводящее новую систему оплаты труда для всей отрасли здравоохранения и устанавливающее источник ее финансирования. Исходя из этого можно предположить, что полномасштабный переход на новые принципы оплаты произойдет не ранее начала 2023 года.
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