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10:25 (мск), источник: Life.ru

Отпуск вне очереди: Роструд назвал возможные причины внепланового отдыха от работы

Также перечислены льготные категории работников, которые могут всегда выбирать время отдыха по собственному желанию.

Источник: Reuters

В Роструде назвали причины, по которым график отпусков на предприятии может быть изменён. Нередко он составляется до Нового года и его необходимо впоследствии исполнять. По соглашению сторон допускаются корректировки, но и тогда он должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который предоставлялся. Также, если сотрудник согласен, его могут и досрочно вызвать в строй.

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«В этом случае неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год», — сообщает РГ со ссылкой на ведомство.

Работодатель обязан перенести отпуск на согласованный с сотрудником срок по письменному заявлению, если тот за три дня до начала отдыха не получил отпускные или его не предупредили за две недели о предстоящих каникулах. Работникам младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда, положено прерывать работу минимум раз в год.

Почётные доноры, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф, работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из них 14 лет, и некоторые другие льготные категории работников могут выбрать любое удобное им время для отдыха, отметили в Роструде. В случае нарушения трудовых прав, в том числе на отпуск, ведомство рекомендует обращаться в государственную инспекцию труда.

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