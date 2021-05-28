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09:55 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор разъяснил порядок вакцинации для переболевших COVID-19

Роспотребнадзор посоветовал переболевшим COVID-19 гражданам сделать прививку спустя несколько месяцев после выздоровления. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу, 28 мая. В ведомстве пояснили, что перенесенный коронавирус формирует естественный иммунитет, однако у специалистов нет точных данных о его длительности и эффективности.

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Источник: Известия

«Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Эксперты предупредили, что после вакцинации все равно существует риск заражения, такие случаи уже наблюдались. Однако их количество мало, и болеют, в основном, пациенты, которые не получили необходимое число доз препарата или не соблюдали меры предосторожности.

Сделавшие же прививку граждане переносят COVID-19 в легкой форме, осложнений у них не возникает.

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Накануне руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в России полностью вакцинировались от коронавируса порядка 10% граждан.

26 мая президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что российские вакцины от COVID-19 — надежные и безопасные.

При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

Масштабная вакцинация в России стартовала в январе, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», ставший первым препаратом от COVID-19 в стране и мире, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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