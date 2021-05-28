Роспотребнадзор разъяснил порядок вакцинации для переболевших COVID-19

«Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания», — отмечается на сайте Роспотребнадзора.
Эксперты предупредили, что после вакцинации все равно существует риск заражения, такие случаи уже наблюдались. Однако их количество мало, и болеют, в основном, пациенты, которые не получили необходимое число доз препарата или не соблюдали меры предосторожности.
Сделавшие же прививку граждане переносят COVID-19 в легкой форме, осложнений у них не возникает.
Накануне руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в России полностью вакцинировались от коронавируса порядка 10% граждан.
26 мая президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что российские вакцины от COVID-19 — надежные и безопасные.
При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.
Масштабная вакцинация в России стартовала в январе, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», ставший первым препаратом от COVID-19 в стране и мире, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».