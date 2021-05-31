10:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 31 мая
Запуск часов на
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В 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был провозглашен Всемирный день без табака.
ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения. По статистике, в России курят около 44,2 миллиона человек (39,1% населения).
В 1859 году в Лондоне, на Часовой башне Вестминстерского дворца, были запущены часы, ныне известные как
Спроектировали часы сэр Эдмунд Бекетт и королевский астроном Джордж Эйри. В основании каждого из четырёх циферблатов часов располагается латинская надпись «Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam primam» («Боже, храни нашу королеву Викторию Первую»).
В 1891 году во Владивостоке была торжественно заложена Транссибирская магистраль.
Железная дорога через Евразию соединяет Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире.
Это землетрясение стало самым катастрофическим по количеству жертв. Среди 100 тысяч погибших — 25 тысяч пропали без вести. Город Юнгай был полностью затоплен, а Уарас и другие разрушены.
В 2003 году состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты при участии Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Работы по реконструкции Янтарной комнаты были начаты в 1981 году.
В этот день в 1930 году в
В период с 1960-х до 1980-х годов Клинт Иствуд был в числе наиболее крупных звезд Голливуда, создавая образ немногословного героя боевиков и вестернов. Всего он снялся в более чем 60 фильмах.