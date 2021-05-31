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День в истории: 31 маяЗапуск часов на Биг-Бене, закладка Транссибирской магистрали и другие памятные события этого дня в истории
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10:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 31 мая

Запуск часов на Биг-Бене, закладка Транссибирской магистрали и другие памятные события этого дня в истории.

Источник: ВОЗ

Всемирный день без табака

В 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был провозглашен Всемирный день без табака.

ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения. По статистике, в России курят около 44,2 миллиона человек (39,1% населения).

1859 год: запуск часов на Биг-Бене

В 1859 году в Лондоне, на Часовой башне Вестминстерского дворца, были запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.

Спроектировали часы сэр Эдмунд Бекетт и королевский астроном Джордж Эйри. В основании каждого из четырёх циферблатов часов располагается латинская надпись «Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam primam» («Боже, храни нашу королеву Викторию Первую»).

1891 год: закладка Транссибирской магистрали

В 1891 году во Владивостоке была торжественно заложена Транссибирская магистраль.

Железная дорога через Евразию соединяет Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире.

1970 год: землетрясение в Перу

Это землетрясение стало самым катастрофическим по количеству жертв. Среди 100 тысяч погибших — 25 тысяч пропали без вести. Город Юнгай был полностью затоплен, а Уарас и другие разрушены.

Источник: РИА "Новости"

2003 год: официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты

В 2003 году состоялось официальное открытие воссозданной Янтарной комнаты при участии Владимира Путина и тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Работы по реконструкции Янтарной комнаты были начаты в 1981 году.

День рождения Клинта Иствуда

В этот день в 1930 году в Сан-Франциско родился знаменитый актер и режиссер, обладатель четырёх премий «Оскар» Клинт Иствуд.

В период с 1960-х до 1980-х годов Клинт Иствуд был в числе наиболее крупных звезд Голливуда, создавая образ немногословного героя боевиков и вестернов. Всего он снялся в более чем 60 фильмах.

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